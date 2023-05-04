ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في الاردن اليوم 4مايو 2023

قفزة جنونية شهدها سعر الذهب في الأردن صباح اليوم، بعد ارتفاع الاسعار مقارنة بأسعار الأمس، بعد فترة طويلة من الانخفاض ثم الثبات بالسعر، لذلك نرصد لكم في هذا المقال تفاصيل أسعار الذهب في الأردن اليوم بالعملة المحلية وما يعادله من الدولار.

سعر الذهب في الاردن

ارتفعت اسعار الذهب في الأدرن صباح اليوم 4 مايو 2023، بعد حالة من الاستقرار لعدة أشهر للأعيرة المختلفة، ويرجح البعض أن ذلك الارتفاع جاء نتيجة قرار البنك الفيدرالي في رفع سعر الفائدة، وقد جاءت اسعار الذهب بالدينار الأردني كالآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن 46.18دينارأي ما يعادل 65.10دولار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الأردن 42.34 دينارأي ما يعادل 59.68 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردنلـ 40.41 دينار ما يعادل 56.97 دولار، أما عن عيار 18 فقد وصل سعر الجرام في الأردن 34.64 دينارأي ما يعادل 48.83 دولار.

أسعار الذهب في الأردن 4 مايو 2023

بلغ جرام الذهب عيار 14 في الأردن 26.94 ديناروذلك ما يعادل 37.98 دولار، أما عن سعر جرام الذهب عيار 12 فقد بلغ 23.09 دينارأي ما يعادل 32.55 دولار.

سعر كيلو الدهب في الأردن اليوم

ويبحث العديد من الناس الراغبين في الاستثمار أو ادخار أموالهم في الذهب عن سعر الكيلو، والذي بلغ اليوم 46,184 دينار ما يعادل 65,103 دولار، أما عن سعر أوقية الذهب في الأردن فقد وصلت اليومو الى 1,436 دينارأي ما يعادل 2,025 دولار، وسعر الجنيه الذهب بلغ الـ 323.30 دينار أي ما يعادل 455.73 دولار.