عربي و دولي

موعد وقفة عرفة 2023 .. كم باقي على يوم عرفات 1444

موعد وقفة عرفة 2023

elbadilmمنذ 3 ثواني
0
موعد وقفة عرفة 2023

يقع يومًا مباركًا في العام الإسلامي، بسبب الدلائل المتوفرة في القرآن الكريم والسنة النبوية على فضله، وأيضًا لأهمية الحسنات فيه، يعد ذلك اليوم من الأمور الحاسمة التي يُلزم المسلم بالتركيز عليها حتى يستعد له بالصيام والأعمال الصالحة التي تُفيد فيه، سوف نقدم لكم موعد وقفة عرفة 2023 .. كم باقي على يوم عرفات 1444، تابعونا.

موعد وقفة عرفة 2023 .. كم باقي على يوم عرفات 1444

حددت دراسات الفلك هذا الموعد وهو يوم ثمانية وعشرين يونيو المقبل، ولكن المسلمين يستندون إلى الرؤية الشرعية التي تحدد بداية شهر ذي الحجة والتي سيصادف فيها العيد المبارك في اليوم العاشر منه، ولا يرتكبون الجهل بالعلم.

يتكوّن هلال ذي الحجة مباشرة بعد اقتران القمر في الدقيقة الثانية والخمسين من الرابعة فجراً بتوقيت مدينة القاهرة، ويحدث هذا في يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر يونيو (يوم الرؤية)، ويظهر الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة ٣٢ دقيقة، وفي القاهرة، يستمر هلال الشهر لمدة ٣٧ دقيقة بعد غروب الشمس في “يوم الرؤية”، ويتبقى الهلال في السماء في محافظات مصر لمدة تتراوح بين ٣٢-٣٧ دقيقة. في المناطق العربية والإسلامية، يتواجد الهلال بعد غروب الشمس لفترة تتراوح بين ٢٣-٤٣ دقيقة.

أفضل الأعمال في يوم عرفة

بعض ممّا يقوم به المؤمن من الأعمال الحسنة في هذا اليوم.

ينبغي على المسلم أن يكثر ذكر المولى عز وجل في كل الأوقات، وأن الفضل في الذكر في يوم عرفة يتفوق على باقي الأيام بسبب عظمته، كما قال المولى عز وجل: “لينفعوا بهم ويذكروا الله في أيام معينة “وهي عشر ذي الحجة ، بما في هذا اليوم.

هناك العديد من المسلمين الذين يمارسون الصوم في هذا اليوم لتكفير خطاياهم في السنة الماضية والسنة القادمة، عن نبي الله “عليه أفضل الصلاة والسلام” قال: “كفر الله بالسنة قبلها وبعدها”.

الوسوم
elbadilmمنذ 3 ثواني
0

مقالات ذات صلة

سعر الدولار مقابل الليرة

تعرف على سعر الدولار مقابل الليرة وفقًا بتاريخ اليوم 4 مايو 2023

منذ دقيقتين
سعر الذهب في سوريا

أعرف دلوقتي سعر الجرام وصل كام .. سعر الذهب في سوريا اليوم 4 مايو 2023

منذ 6 دقائق
سعر الذهب في الاردن

ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في الاردن اليوم 4مايو 2023

منذ 11 دقيقة
أسعار السولار والبنزين

أسعار السولار والبنزين اليوم الخميس 4 مايو 2023

منذ 12 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى