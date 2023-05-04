يقع يومًا مباركًا في العام الإسلامي، بسبب الدلائل المتوفرة في القرآن الكريم والسنة النبوية على فضله، وأيضًا لأهمية الحسنات فيه، يعد ذلك اليوم من الأمور الحاسمة التي يُلزم المسلم بالتركيز عليها حتى يستعد له بالصيام والأعمال الصالحة التي تُفيد فيه، سوف نقدم لكم موعد وقفة عرفة 2023 .. كم باقي على يوم عرفات 1444، تابعونا.

موعد وقفة عرفة 2023 .. كم باقي على يوم عرفات 1444

حددت دراسات الفلك هذا الموعد وهو يوم ثمانية وعشرين يونيو المقبل، ولكن المسلمين يستندون إلى الرؤية الشرعية التي تحدد بداية شهر ذي الحجة والتي سيصادف فيها العيد المبارك في اليوم العاشر منه، ولا يرتكبون الجهل بالعلم.

يتكوّن هلال ذي الحجة مباشرة بعد اقتران القمر في الدقيقة الثانية والخمسين من الرابعة فجراً بتوقيت مدينة القاهرة، ويحدث هذا في يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر يونيو (يوم الرؤية)، ويظهر الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة ٣٢ دقيقة، وفي القاهرة، يستمر هلال الشهر لمدة ٣٧ دقيقة بعد غروب الشمس في “يوم الرؤية”، ويتبقى الهلال في السماء في محافظات مصر لمدة تتراوح بين ٣٢-٣٧ دقيقة. في المناطق العربية والإسلامية، يتواجد الهلال بعد غروب الشمس لفترة تتراوح بين ٢٣-٤٣ دقيقة.

أفضل الأعمال في يوم عرفة

بعض ممّا يقوم به المؤمن من الأعمال الحسنة في هذا اليوم.

ينبغي على المسلم أن يكثر ذكر المولى عز وجل في كل الأوقات، وأن الفضل في الذكر في يوم عرفة يتفوق على باقي الأيام بسبب عظمته، كما قال المولى عز وجل: “لينفعوا بهم ويذكروا الله في أيام معينة “وهي عشر ذي الحجة ، بما في هذا اليوم.

هناك العديد من المسلمين الذين يمارسون الصوم في هذا اليوم لتكفير خطاياهم في السنة الماضية والسنة القادمة، عن نبي الله “عليه أفضل الصلاة والسلام” قال: “كفر الله بالسنة قبلها وبعدها”.