أعرف دلوقتي سعر الجرام وصل كام .. سعر الذهب في سوريا اليوم 4 مايو 2023

يبحث العديد من الناس عن سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 4 مايو 2023، فيعد الذهب هو الحصان الرابح في الآونة الأخيرة لكل من يريد الادخار والتداول أو حتى الاستثمار، ولذلك نرصد لكم في هذا المقال تفاصيل أسعار الذهب في سوريا اليوم بكافة الأعيرة المختلفة بداية من عيار 12 الى عيار 22.

سعر الذهب في سوريا

يعيش الذهب حالة من الاستقرار في الفترة الأخيرة، على الرغم من ارتفاعه مؤخراً في بعض البلاد الأخرى، وجاءت الأسعار وفقاً للجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق كالآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا 162.272 ليرة أي ما يعادل 64.59 دولار، فيما سعر جرام الذهب عيار 22 148.751 ليرة أي ما يعادل 59.20 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا 141.991 ليرة أي ما يعادل 56.51 دولار.

أسعار الذهب في سوريا اليوم 4 مايو 2023

بلغ سعر عيار 18 الذهب اليوم في سوريا 121.706 ليرة،أي ما يعادل 48.44 دولار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 94.659 ليرة، ما يعادل 37.67 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 الى 81.136 ليرة، أي ما يعادل 32.29 دولار.

سعر كيلو الدهب في سوريا اليوم

أما للراغبين في الاستثمار فيبحثون دوماً عن سعر كيلو الدهب وقد وصل اليوم في سوريا الى162.272.046 ليرة، ما يعادل 64.585 دولار، أما عن الجنية الذهب فقد وصل الى 1.135.932 ليرة أي ما يعادل 452.11 دولار، فيما بلغ سعر أوقية الذهب 5.046.661 ليرة أي ما يعادل 2.009 دولار.