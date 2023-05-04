تعرف على سعر الدولار مقابل الليرة وفقًا بتاريخ اليوم 4 مايو 2023

شهد سعر الدولار مقابل الليرة خلال تعاملات اليوم قفزة كبيرة ليكون ذلك هو اليوم الرابع على التوالي في موجة الارتفاعات المتتالية، حيث وصل الدولار الأمريكي الى 8400 ليرة للشراء، مقابل 8500 ليرة للبيع، وفي هذا المقال نرصد لكم تفاصيل أسعار الليرة السورية مقابل الدولار. .

سعر الدولار مقابل الليرة

وكانت قد شهدت اسعار الدولار مقابل الليرة السورية ارتفاع جديد وجاء سعر صرفها في البنوك المختلفة كالآتي:

كسر الدولار حاجز الـ 8500 مقارنة بأسعار أمس التي وصلت 8250 ليرة في السوق السوداء، فيما وصل الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي الى 8500 ليرة، وارتفع سعر الدولار أمام الليرة في سوق دمشق ليسجل نحو 8250 ليرة للشراء، و8100 ليرة للبيع، فيما واصل الدولار ارتفاعه أمام الليرة في إدلب وسجل نحو 8200 ليرة للشراء و8300 ليرة للبيع.

اسعار الدولار اليوم في سوريا

واستقر سعر الدولار في الحسكة ليبلغ نحو 8160 ليرة للشراء و8210 ليرة للبيع، فيما وصل سعر الـ 100 دولار الى 825 ألف ليرة سورية، وتستمر عملية نزيف الليرة السورية أمام الدولار في الفترة الأخيرة، إلا أن الأمر قد تزايد بعد قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة الى 25 نقطة لمواجهة التضخم، مما جعل الدولار يقفز خلال ساعات في سعره أمام الليرة.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 4 مايو

وعلى نفس السياق يبحث العديد من الناس عن سعر اليورو مقابل الليرة السورية والتي بلغت في دمشق اليوم9284 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع