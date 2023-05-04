أعلن الرئيس السيسي قرارًا جديدًا يخص العمالة غير المنتظمة في مصر، ويريد المواطنون معرفة نتيجة القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس اليوم، يهدف البرنامج إلى توفير مساعدات ودعم للعمالة غير المنتظمة، وتوفر عدة طرق لتحصيل هذه المساعدات والدعم، يتطلب للحصول عليها التسجيل في المنحة على موقع وزارة القوى العاملة، ويمكن تحديث البيانات بعد التسجيل إذا كان هناك تغييرات، نقدم لكم رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 لمنحة 1000 جنيه من وزارة القوى العاملة ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 لمنحة 1000 جنيه من وزارة القوى العاملة

أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال خطابه في احتفالية عيد العمال بمدينة الصالحية، عن إنشاء صندوق للإغاثة الطارئة للعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك إيداع مبالغ متعلقة بالتأمين الاجتماعي والصحي للعاملين في صندوق معين، وذلك للاستثمار في المستقبل، أو للإنفاق في حالات الطوارئ والأزمات بشكل دائم ومستدام. ويمكنك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الخطوات التالية

ادخل إلى موقع وزارة القوى العاملة.

ثم اختيار تسجيل جديد.

ثم إدخال البيانات الخاصة بك.

ثم التأكد من صحة البيانات.

بعد الانتهاء قم باختيار تسجيل.

تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

صاغ الرئيس بعض القرارات التي تهدف إلى توفير شهادات الأمان للأفراد العاملين في القطاع غير المنتظم، والحفاظ على سلامتهم. كما وجَّه الرئيس بتعيين 5% من ذوي الإعاقة في أي مؤسسة، وضمان تحديث البيانات الخاصة بك عبر زيارة موقع وزارة العمل واتباع الإجراءات المناسبة.

ادخل إلى موقع وزارة القوى العاملة.

ثم تسجيل الدخول علي حسابك.

ضمن أفحص إن البيانات الخاصة بك متوفرة على موقع وزارة المعنية.

ثم البحث عن خانة العمالة غير المنتظمة.

إذا كانت البيانات متاحة، يمكنك إعادة التسجيل مرة أخرى.

إذا واجهتك مشكلة، يمكنك التواصل مع الرقم “19468”.

الأوراق اللازمة للتسجيل في المنحة