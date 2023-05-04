يرغب الكثيرون من المواطنين في معرفة المزيد حول منحة العمالة الغير منتظمة التي ستصدر في عام 2023، بعدما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذه الفئة من العمال خلال احتفالية عيد العمال، أصدر الرئيس أمرًا بتأسيس صندوق خاص للمساعدة، يتم تخصيصه لصالح العمالة الغير منتظمة، ويتم استخدامه خلال فترات الأزمات والطوارئ، ويجب أن تكون قيمة المنحة 1000 جنيه، نقدم لكم رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمه 2023 بالاسم والرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمه 2023 بالاسم والرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

أشارت الدكتورة ميرفت صابرين إلى أنه يمكن التسجيل في المشروع عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن الجهات المعتمدة لإجراءات التسجيل في المشروع، تعتبر العمالة الغير منتظمة بمثابة عمل مؤقت، حيث تخلو من الحقوق التي يتمتع بها صاحب العمل الدائم.

خطوات تسجيل بيانات العمالة الغير المنتظمة من الموبايل

ادخل إلى صفحة التسجيل في برنامج المنحة للعمالة غير المنتظمة.

ثانيا، ابدأ بإنشاء حساب جديد وأدخل جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي ورقم الهاتف.

اضغط على حفظ حتى يتم حفظ البيانات التي أدخلتها.

التقديم علي منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يرغب الكثير من أصحاب الدخل المحدود في الاشتراك في برنامج منح العمالة الغير منتظمة للحصول على مبلغ 1000 جنيه، تقدم رئاسة الجمهورية بمبادرة لمساعدة الأشخاص ذوو الدخل المحدود الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل عام، وسيتم فتح باب التسجيل لهذه المنحة في المستقبل القريب.

أنواع العمالة الغير منتظمة 2023

هناك عدة أنواع مختلفة للعمالة غير المنتظمة، ومن هذه الأنواع