تساءل كثيرون من مواطني مصر عن طريقة تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 1000 جنية وطرق الصرف وطريقة الدخول على موقع www.manpower.gov.eg لتحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تأسيس صندوق للمساعدات والطوارئ للعاملين غير المنتظمين، والذي يُستخدم لتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية له، بهدف تحقيق الاستفادة منها واستغلال العائدات.

طريقة تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 1000 جنية وطرق الصرف

عن طريق البحث الدائم والمتكرر من قبل العديد من المواطنين عن موقع www.manpower.gov.eg، يتم تحديث بيانات منحة العمالة الغير منتظمة بشكل دوري، أفادت وزارة العمل بأنها ستقوم بتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لاستحقاق المساعدة المقدمة بمبلغ 1000 جنيه عن طريق اتباع الإجراءات التالية

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة.

إنشاء حساب خاص بك.

تسجيل البيانات الخاصة على الموقع.

ضمن التأكد من وجود بياناتك في قاعدة البيانات.

يتم الضغط على تسجيل العاملين غير منتظمين.

وفي الحالات التي لا يكون هناك سجلات خاصة بك في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، يجب أن تسجل مرة أخرى.

طرق صرف منحة العمالة الغير منتظمة

من خلال البحث المتكرر الذي يقوم به العديد من المواطنين، يتم البحث عن الطريقة المناسبة لصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، أعلنت الوزارة أن العمالة سيتم صرفها حاليًا عبر وسائل الصرف الإلكتروني، من أجل تسهيل عملية المواطنين والحفاظ على سلامتهم ومنع الزحام والتزاحم الذي من الممكن أن يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا المستجد والفيروسات الأخرى.

من خلال ماكينة الصراف الآلي ATM.

خدمة فودافون كاش.

خدمة اتصالات كاش

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية

يجب الإشارة إلى أن الوزارة قد تحدثت مع كل المديريات التابعة لها لعدم صرف منحة للعمالة الغير منتظمة، إلا إذا قدموا شهادة معتمدة من إدارات العمالة الغير منتظمة في مديريات القوى العاملة، تثبت سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على جميع هذه العقود.

تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023

صدر أمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل عمل الصندوق فورا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، مع التركيز على زيادة العوائد الاجتماعية والتنموية منه، يتم توزيع منحة بقيمة 1000 جنيه على العمالة الغير منتظمة، ولكن لم يتم تحديد موعد لفتح باب التسجيل أمامهم حتى الآن في عام 2023.

فئات التسجيل في العمالة الغير منتظمة