تُعَد قناة “ATV” التركية حالياً واحدةً من أكثر القنوات شعبيةً في العالم العربي، حيث ينظر الكثيرون إليها على أنها مصدر رئيسي للترفيه والمعلومات، وهي تُعَتَبَر محطةً ترفيهية رائدةً عالمياً، يبحث الكثير عن ترددها، واليوم نقدم لكم تردد قناة ATV التركية الجديد 2023 علي نايل سات بجودة HD ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

قناة ATV التركية

أنشئت القناة التركية ATV في الأصل في عام 1993 كمحطة تلفزيون عامة، والآن تعمل كمحطة تلفزيون خاصة، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك البرامج الدرامية والوثائقية والأفلام والبرامج الترفيهية.

ندرك جيداً أن الترددات هي جزء حاسم من تجربة مشاهدة التلفزيون، ولذلك فإن معرفة تردد القناة المعينة تصبح من الأهمية بمكان للمشاهدين، وعلى الرغم من أن الكثيرين يبحثون عن تردد قناة ATV التركية، إلا أنه بالإمكان أن نوفر لهم المعلومات التي يحتاجون إليها.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2023 علي نايل سات بجودة HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 10796

تردد قناة ATV التركية الجديد 2023 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 10796.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2023 علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

التردد 12692.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2023 علي هوت بيرد

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12577.

برامج قناة atv التركية

تعرض القناة التركية atv عددًا كبيرًا من البرامج المحبوبة من قبل المشاهدين، وتشمل هذه البرامج

“الحب يجعلنا نبكي” (Aşk Ağlatır)

يعد برنامج الدراما هذا واحدًا من الأكثر بروزًا الذي تقدمه قناة atv التركية، ويروي القصة الرومانسية بين الشاب “كرم” والفتاة “ليلى”، ويجدان صعوبات كثيرة وتحديات عديدة لتحقيق حلمهما في الزواج.

“حب للإيجار” (Kiralık Aşk)

تعتبر هذه الدراما من أشهر العروض التلفزيونية المحبوبة على قناة atv التركية، حيث تدور أحداثها حول قصة حب بين السيدة الجميلة “دفنة” والشاب “عمر”. يتنكر الأخير كحبيب مؤقت لها ويعايش مغامرات شيقة وحداثٍ مختلفة برفقتها.

“الحفرة” (Çukur)

تعد من الدراما التركية الرائدة التي تعرض على قناة atv التركية، المميزة بقصة مثيرة وجذابة وتدور حول أسرة تترأسها شخصية شابة تدعى “ياماش” ومحاولاته في إيجاد مكان له في عالم الجريمة والفساد، حيث يجد نفسه وسط العديد من التحديات والمشاكل.