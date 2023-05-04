تزايدت البحث مؤخرا في محرك البحث جوجل حول خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 وطريقة السداد، خاصة بعد عرض شركة الاتصالات المصرية موعد سداد فاتورة الهاتف الثابت لشهر أبريل 2023، سيبدأ تطبيق الغرامات المالية في يوم (15) أبريل لمدة شهر واحد فقط، وبعد ذلك سيتم فرض العديد من الغرامات وبالتالي، سنوفر لكم طريقة للاستعلام عن الفاتورة وكيفية دفعها عبر الإنترنت، اتبع الخطوات لمعرفة كيفية استعلامك عن فاتورة هاتفك الأرضي في عام 2023.

فاتورة التليفون الأرضي 2023

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي (2023) على مدار الساعة الـ 24 من خلال زيارة موقع المصرية للاتصالات وإدخال رقم هاتفك وكود المحافظة. تمكّنت الشركة من منح عملائها هذه الخدمة الجديدة، سوف يتم دفع وتسديد الفاتورة للملايين بدون فرض أي غرامات تأخير اعتبارًا من يوم السبت الموافق للخامس عشر من شهر أبريل، وحتى يوم الإثنين الواقع في الخامس عشر من شهر مايو، ومن يوم السادس عشر من نفس الشهر، وحتى يوم الخامس عشر من شهر يونيو، سيتم فرض غرامة قيمتها عشرة جنيهات، يجب عند سداد قيمة الفاتورة دفع مبلغ لا يقل عن قيمة الفاتورة، بحد أقصى 1.5٪ من قيمتها، وتحويل الهاتف الأرضي ليكون خدمة استقبال مكالمات فقط، إذا لم يتم الدفع ، سيتم قطع الخدمة يوم 16 يونيو حتى تسديد الفاتورة مع فرض غرامة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 وطريقة السداد

هذه هي الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن فاتورة تليفون الأرضي.

نبدأ أولا بزيارة الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.

ثم نقوم بإدخال كود المحافظة.

من ثم، يتم إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح وكامل.

في النهاية، ستُعرض لك المبالغ التي يجب عليك استحقاقها وجميع الفواتير التي يتعين سدادها.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

هناك عدة وسائل يمكن استخدامها لسداد فواتير الهاتف الأرضي.

يمكن للعميل الدفع نقدًا عن طريق الذهاب إلى أي فرع من فروع سنترال الأقرب له.

بعد ذلك، يمكن السداد بالنقود عن طريق الخدمات الفورية المتاحة في جميع مناطق البلاد.

الدفع عن طريق “الفيزا كارت”.

يمكن السداد بواسطة ماكينات الصراف الآلي لجهة البنك الأهلي المصري وكذلك بنك CIB.

يمكن استخدام خدمة “فودافون كاش” أو خدمة “أمان” كوسيلة أخرى.

يمكن الدفع باستخدام خدمات مختلفة مثل “سداد” و”خدماتي” و”ممكن” و”مصاري”.

في ختام مقالنا قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 وطريقة السداد، هناك فرصة أخيرة أمامك للاستفسار عن فاتورة هاتفك الأرضي لشهر أبريل (2023) إلكترونيًا من خلال موقع المصرية للاتصالات، حتى تستطيع دفع المبلغ المستحق قبل بداية منتصف الشهر القادم وتجنب قطع الخدمة.