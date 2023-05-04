يتطلع العديد من الأفراد إلى التسجيل كمعلمين ويبحثون عن مواعيد التقديم والمعلومات اللازمة للتسجيل. ونحن نوفر لكم اليوم تقريرًا حصريًا على موقعنا يحوي العديد من المعلومات الهامة، تهتم وزارة التربية والتعليم الجزائرية بشكل كبير بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المعلمون خلال العام الدراسي، وذلك لتسهيل التواصل مع الطلاب، وتقييم مستواهم خلال العام، وقياس الإنجازات التي حققوها منذ بداية العام، نقدم لكم رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2023.. وخطوات التسجيل، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2023.. وخطوات التسجيل

يعتبر نظام فضاء الأساتذة من بين الأنظمة التعليمية الحديثة الأهم، ويجب على كل طالب وأولياء الأمور والمعلمين أن يتعرفوا على هذا النظام ويعرفوا بشكل جيد أهمية ما يقدمه لهم ومن هذا المنطلق، سنوفر لكم الآن رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2023، وسنوافيكم بتفاصيل الموعد فيما يأتي.

يتم تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني بالنقر على الرابط الموجود هنا. ثم اختيار فضاء الأساتذة. ثم إدخال اسم المستخدم. ثم إدخال كلمة المرور. ثم النقر علي خانة دخول. ثم اختيار إنشاء حساب جديد. عند رفع معلوماتك الشخصية وتاريخ ميلادك، تأكد من تنفيذها بدقة وصحة. ثم تأكيد التسجيل.

موعد التسجيل في فضاء الأساتذة 2023

تم افتتاح باب التسجيل في نظام فضاء الأساتذة للعام الدراسي الجاري بصورة فعالة، وتم ذلك بناء على توجيهات رسمية من وزارة التربية والتعليم، ومنذ يوم 23 من شهر أبريل الماضي، بدأ الموقع الرسمي للنظام في استقبال طلبات التسجيل، وستستمر عملية التسجيل حتى يوم 4 من شهر يونيو القادم، تعمل وزارة التربية والتعليم في الجزائر على تسهيل وتطوير النظام التعليمي حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة وتحسين مستواهم الفكري ورفع الوعي للتعامل مع الأنظمة الحديثة، نظام فضاء الأستاذة يمكن المعلمين من التواصل مع الطلاب وإدخال الدرجات بنجاح، والكشف عن مستوى كل طالب من البداية حتى النهاية من العام الدراسي بالإضافة، يساعد النظام الجديد المعلمين في معرفة المرتبات والحوافز وأيام الإجازات والغياب، وهذا يضمن كافة حقوقهم.