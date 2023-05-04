“من هنا” .. أعرف خطوات الاستعلام عن طلب تنفيذ بالمملكة 2023

خطوات الاستعلام عن طلب تنفيذ تعد من أهم الخدمات التي طرحتها المملكة العربية السعودية، هي التعرف على العديد من الأمور التي تخص المواطنين داخل أراضي المملكة، كما أنها تخدم أيضاً المقيمين، حيث تسعى على تقديم جميع خدماتها بشكل إلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويتساءل العديد من الأشخاص على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها عمل الاستعلام، و سنتحدث عن كافة التفاصيل في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن طلب تنفيذ

يمكنك عمل الاستعلام الخاص بك من خلال رقم الطلب الخاص بك، حتى تتمكن من إتمامها بطريقة صحيحة عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على منصة ناجز.

بعدها يتم تسجيل جميع البيانات التي يطلبها الموقع، ثم يتم الدخول إلى الصفحة الأخرى حتى يتم تسجيل بعض البيانات الأخرى منها رقم الطلب، ورقم الهوية الوطنية، وتحديد إذا كانوا المستعلمين أفراد أم شركات.

بعدها يتم الضغط على التالي، ثم يتم ظهور جميع البيانات التي تخص الطلب التي تم تسجيل الرقم الخاص به.

طريقة الاستعلام عن طلب التنفيذ من وزارة العدل

يمكن عمل الاستعلام الخاص بطلب التنفيذ الخاص بك من خلال الرابط الخاص بوزارة العدل، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: