استقبل تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد لمشاهدة أجمل مسلسلات الكرتون على مدار الساعة
تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد
تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد، الآن نقدم لكم تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد والذي يمكن للطفل من خلاله مشاهدة أجمل مسلسلات وأفلام الكرتون على مدار اليوم في ظل بدء اجازة أخر العام، وتعد قناة توم وجيري واحدة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، كما أنها مجانية لا تتطلب منك دفع أي رسوم لمشاهدة ما يعرض على شاشتها، واليوم سنقدم لكم اجدد تردد قناة توم وجيري 2023 على الأقمار الصناعية.
تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد
عبر تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد يمكنك متابعة باقة جميلة ومميزة من أجمل أفلام كارتون ديزني التي تنال اعجاب الصغار من عمر شهور، حيث يمكنك متابعة كارتون “شركة المرعبين المحدودة، الاسد الملك، البحث عن السمكة نيمو، طرزان، رابانزيل،…”، وكذلك مشاهدة حلقات جميلة وحصرية من الكرتون الكوميدي الأشهر عالميا “توم وجيري” الذي حقق نسبة مشاهدة قياسية بين كافة الأعمار، كما يعمل الكرتون على تنمية المهارات العقلية للطفل واكسابه الكثير من الاخلاقيات الحسنة مثل التعاون والشجاعة والاحساس بالغير.
تردد قناة توم وجيري 2023
كما يمكنك الآن ادخال الاحداثيات الخاصة بتردد قناة توم وجيري 2023 لمشاهدة افلام الكرتون وبرامج الأطفال والأغاني الطفولية الممتعة على مدار الساعة، فقط ادخل تلك البيانات:
|التردد المتعلق بالقناة هو:
|11354
|كما أن الاستقطاب يكون:
|رأسي
|بجانب ذلك يكون القمر المتعلق بها هو:
|النايل سات
|بالإضافة إلى ذلك يكون متوسط الترميز هو:
|٥/٦
|كنا أن معامل تصويب الخطأ هو:
|27500
|أيضا الجودة هي:
|Hd
طريقة استقبال تردد قناة توم وجيري 2023
- اضغط على زر MENU الموجود في ريموت الريسيفر.
- اضغط على كلمة “خيارات”.
- بعد هذا قم بالنقر على أيقونة ‘التثبيت اليدوي”.
- قم بكتابة التردد الخاص بالقناة في المكان المخصص له.
- ادخل باقي البيانات.
- اضغط على كلمة “بحث”.
- اختر “بحث شبكة”.
- بعد انتهاء البحث ستجد القناة متاحة بالقائمة.