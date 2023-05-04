استقبل تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد لمشاهدة أجمل مسلسلات الكرتون على مدار الساعة

تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد، الآن نقدم لكم تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد والذي يمكن للطفل من خلاله مشاهدة أجمل مسلسلات وأفلام الكرتون على مدار اليوم في ظل بدء اجازة أخر العام، وتعد قناة توم وجيري واحدة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، كما أنها مجانية لا تتطلب منك دفع أي رسوم لمشاهدة ما يعرض على شاشتها، واليوم سنقدم لكم اجدد تردد قناة توم وجيري 2023 على الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد

عبر تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد يمكنك متابعة باقة جميلة ومميزة من أجمل أفلام كارتون ديزني التي تنال اعجاب الصغار من عمر شهور، حيث يمكنك متابعة كارتون “شركة المرعبين المحدودة، الاسد الملك، البحث عن السمكة نيمو، طرزان، رابانزيل،…”، وكذلك مشاهدة حلقات جميلة وحصرية من الكرتون الكوميدي الأشهر عالميا “توم وجيري” الذي حقق نسبة مشاهدة قياسية بين كافة الأعمار، كما يعمل الكرتون على تنمية المهارات العقلية للطفل واكسابه الكثير من الاخلاقيات الحسنة مثل التعاون والشجاعة والاحساس بالغير.

تردد قناة توم وجيري 2023

كما يمكنك الآن ادخال الاحداثيات الخاصة بتردد قناة توم وجيري 2023 لمشاهدة افلام الكرتون وبرامج الأطفال والأغاني الطفولية الممتعة على مدار الساعة، فقط ادخل تلك البيانات:

التردد المتعلق بالقناة هو: 11354 كما أن الاستقطاب يكون: رأسي بجانب ذلك يكون القمر المتعلق بها هو: النايل سات بالإضافة إلى ذلك يكون متوسط الترميز هو: ٥/٦ كنا أن معامل تصويب الخطأ هو: 27500 أيضا الجودة هي: Hd

طريقة استقبال تردد قناة توم وجيري 2023