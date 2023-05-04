إذا كنت تعمل كمدرس في إحدى مراحل التعليم الثلاثة، وتحتاج إلى معرفة كيفية التسجيل في فضاء الأساتذة، فإليك في هذا المقال رابط موقع فضاء الاساتذة وكيفية تسجيل الدخول وإنشاء حساب والخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء حساب على المنصة الرقمية الخاصة بالتعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي، تمكنت هذه المنصة المستخدمين من الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية الموجودة حاليًا، ومن المقرر تطويرها مستقبلاً لتقديم خدمات جديدة.

رابط موقع فضاء الاساتذة وكيفية تسجيل الدخول وإنشاء حساب

أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة التسجيل في فضاء الأساتذة لتسهيل وصولهم إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مديريات التربية أو الاستفسار من إدارة المدرسة التي يعملون فيها، إطلاق هذه المنصة الرقمية يعد تحركاً مهماً لمحاربة السلوكيات السلبية مثل التأخير في تزويد بعض الوثائق الإدارية للحياة المهنية للمعلمين، وتوفير الجهد والوقت، بالإضافة إلى دورها الهام في توفير بيئة عمل سهلة ومريحة للمعلم ليكون ملتفتاً تمامًا لوظائفه.

خطوات التسجيل في فضاء الاساتذة

قم بالدخول إلى موقع فضاء الأساتذة عن طريق الرابط التالي: https://ostad.education.gov.dz

اضغط على زر “تسجيل” من الصفحة الرئيسية.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة مثل اسم المدرسة والبلدية التابعة لها المعلم، ومرحلة التعليم، والرقم التعريفي الوظيفي، والإسم واللقب والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك، قم بإنشاء كلمة مرور مؤلفة من 8 أحرف من الحروف اللاتينية وأعد كتابتها في خانة تأكيد كلمة المرور.

بعد تسجيلك، سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني الذي سجّلت به، يتعين عليك فتح الرسالة والنقر على الزر المخصص للتأكيد لتفعيل حسابك.

للإشارة، من الضروري الاحتفاظ بعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور حتى يتمكن الأساتذة من تسجيل الدخول إلى منصة المعلمين في أي وقت من دون الحاجة إلى استعادة كلمة المرور إذا تم نسيانها. بعد التسجيل، يجب على الأساتذة طباعة نموذج التسجيل وتقديمه للإدارة التربوية لتأكيد التسجيل من قبل مديرية التربية في الولاية.