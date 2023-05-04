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برقمك القومي.. تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع manpower.gov.eg الآن

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023

مالك سيفمنذ 37 دقيقة
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تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023، خلال الأيام الماضية تم فتح تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة الرسمي بعد التعليمات القرارات التي أصرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم عيد العمال التي نصت على إنشاء صندوق طوارئ لصرف اعانة عاجلة للعمالة الغير منتظمة، وقد أقدم الكثيرين على التسجيل في المنحة للاستفادة الدعم المقدم، وكذلك تحديث البيانات المسجلة على قاعدة بيانات الوزارة.

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023

والآن مع شرح خطوات تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة اونلاين بشكل الكتروني، فقط اتبع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول على موقع وزارة القوى العاملة المصرية.
  • اضغط على التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023.
  • ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • مراجعة البيانات ثم الضغط على ايقونة استعلام.
  • تظهر أمامك الصفحة التي يمكن من خلالها أن يستعلم عن اسماء المستحقين لهذه المنحة، وإذا كان من هؤلاء المستحقين تظهر له المواعيد التي يتمكن فيها من صرف هذه المنحة، والمكان الذي يحصل عليها منه.

أماكن الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2023

والآن مع أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 في حالة تم قبولك للحصول على منحة 1000 جنيه:

  • خدمة فودافون كاش.
  • خدمة اتصالات كاش
  • من خلال ماكينة الصراف الآلي ATM.

موعد الصرف

ووجّه الرئيس السيسي بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة بقيمة ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

مالك سيفمنذ 37 دقيقة
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