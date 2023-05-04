تمنح الحكومة آلية لتسجيل والحصول على مبلغ مالي كدعم للمواطنين، وهي جزء من مبادرة لتخفيف تأثير جائحة كوفيد 19 التي أثرت على العمالة في مختلف القطاعات، بفضل هذه المنحة، بإمكان الأفراد الحصول على 1000 جنيه كدعم في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديدة لتوجيه دعم إضافي لهذه الشريحة من العمالة، يقوم المستحقون ببدء عملية التسجيل في منحة تبلغ 1000 جنيه من خلال استخدام الرابط المفعل للعمالة الغير منتظمة على موقع وزارة القوى الإلكترونية. سوف نقدم لكم رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 للاستفادة من منحة 1000 جنيه وشرح خطوات تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة باستخدام الرقم القومي، لذا اتبعوا الشرح بعناية.

موقع القوى العاملة

يعد الموقع الإلكتروني الذي تديره وزارة القوى العاملة مصدرًا للخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والعمالة الغير منتظمة وأصحاب العمل، ويمكن للمستخدمين التسجيل في الموقع للاستفادة من الخدمات المتعددة المقدمة، مثل التسجيل لتنظيم العمالة غير المنتظمة، والبحث عن فرص العمل المتاحة، والتحقق من اللوائح والقوانين المتعلقة بسوق العمل في مصر.

رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 للاستفادة من منحة 1000 جنيه

للوصول إلى صفحة العاملين غير المنتظمين، يرجى زيارة الرابط التالي https://www.manpower.gov.eg

إذا كنت لا تملك حساباً قائماً، عليك ربما إنشاء حساب جديد عن طريق تعبئة استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة، يتبعها النقر على خيار “حفظ ومتابعة”.

بعد الدخول إلى الحساب، قم بالبحث عن الفئة المتعلقة بتسجيل العمالة غير المنتظمة وذلك بسبب الحاجة لإدخال المعلومات الشخصية والمهنية والمالية. تابع الخطوات المتعلقة بالتسجيل.

بالملء استمارة التسجيل، يُكتب الاسم الرباعي، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وطبيعة مقدم الطلب، والوظيفة، والموقف التأميني، وما إلى ذلك.

“افحص جميع البيانات المتوفرة وتأكد من تسجيل العاملين الغير منتظمين.”

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

الحكومة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بالعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بشدة بالأزمة الاقتصادية والصحية، واقترحت منحة مالية بقيمة 1000 جنيه للأشخاص المستحقين لها، وهي الفئات التالية التي تم اعتبارها من موارد صندوق المساعدة العاجلة المفعّل من الرئاسة.