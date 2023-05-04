ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
تردد القنوات

تعرف على أهم ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بموعد 5 مايو 2023

جهاد حسينمنذ ساعتين
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ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك هي عبارة عن ترددات يتم إدخالها في شاشة التليفزيون من أجل مشاهدة مباريات السوبر بين الأهلي والزمالك وقد يتم عرض هذه المباراة على قناة أبو ظبي وقناة أون تايم سبورت الأولى.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

توجد بعض الترددات التي تخص كل قناة من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وهذه الترددات تتمثل في الآتي:

  • تردد قناة أون تايم سبورت 12226
  • معدل الترميز 27500
  • معامل الاستقطاب أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
  • جودة القناة SD
  • تردد قناة أبو ظبي الرياضية لنقل مباراة الأهلي والزمالك 12091
  • القمر الصناعي نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
  • معدل الترميز 27500
  • معامل الاستقطاب أفقي.

مباراة الأهلي والزمالك

توجد العديد من المعلومات المصرح لها مؤخرا حول إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك وهذه المعلومات هي عبارة عن الآتي:

  • يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك يوم 5 من شهر مايو في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية بأبو ظبي.
  • يتم بدأ ميعاد المباراة بداية من الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الجمعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.
  • لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تكون برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.
  • قام المدير التنفيذي للفعاليات في مجلس أبو ظبي بتصريح تليفزيوني يوضح فيه نفاذ جميع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.
  • سعة الملعب الذي يتم فيه إجراء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يتخطى 33 ألف مشجع وهذه السعة مقسمة بالتساوي بين جماهير الأهلي والزمالك.

جهاد حسينمنذ ساعتين
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