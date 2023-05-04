تعرف على أهم ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بموعد 5 مايو 2023

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك هي عبارة عن ترددات يتم إدخالها في شاشة التليفزيون من أجل مشاهدة مباريات السوبر بين الأهلي والزمالك وقد يتم عرض هذه المباراة على قناة أبو ظبي وقناة أون تايم سبورت الأولى.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

توجد بعض الترددات التي تخص كل قناة من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وهذه الترددات تتمثل في الآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت 12226

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة القناة SD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية لنقل مباراة الأهلي والزمالك 12091

القمر الصناعي نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي.

مباراة الأهلي والزمالك

توجد العديد من المعلومات المصرح لها مؤخرا حول إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك وهذه المعلومات هي عبارة عن الآتي: