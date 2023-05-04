الرابط الرسمي للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
الرابط الرسمي للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
أخبار مصر

أدخل على الرابط الرسمي للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة “وهتاخد 1000 جنية من الحكومة”

جهاد حسينمنذ ساعتين
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الرابط الرسمي للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة هو عبارة عن رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى مقر وزارة القوى العاملة.

الرابط الرسمي للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين أو المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة هو:

  • رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة هو https://www.manpower.gov.eg وهو الرابط الخاص بموقع القوى العاملة.
  • هذا الرابط يسهل علينا معرفة كافة المستفيدين أو المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

توجد العديد من الخطوات التي من خلالها يمكن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة وهذه الخطوات هي:

  • يجب أولاً أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.manpower.gov.eg
  • نقوم بعد ذلك باختيار قسم العمالة الغير منتظمة التي توجد في القائمة الرئيسية .
  • سوف تظهر العديد من الخيارات نختار منها اسم المحافظة التي يقيم فيها المستعلم.
  • يتم بعد ذلك طرح العديد من الخانات الفارغة من أجل إدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم واسم المستعلم ورقم الهاتف في الأماكن المخصصة لهم.
  • نقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة استعلام لكي يتم ظهور كافة البيانات التي تخص المواطن المسجل في العمالة الغير منتظمة.
  • سوف يتم إرسال رسالة نصية بها المستحقين من منحة العمالة الغير منتظمة من القوى العاملة والمنح المؤقتة للعاملين المتضررين من جائحة كورونا

جهاد حسينمنذ ساعتين
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