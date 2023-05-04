دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صرف منحة بقيمة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك في احتفالية عيد العمال الأحد الماضي، حيث أكد حماية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ونود أن نقوم بتوضيح موعد تطبيق منحة العمالة غير المنتظمة 2023 منحة الـ 1000 جنيه والفئات المستحقة والأوراق وكافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة، تابعونا.

موعد تطبيق منحة العمالة غير المنتظمة 2023 منحة الـ 1000 جنيه والفئات المستحقة والأوراق

يجب على الأفراد الذين يستحقون الحصول على المنحة من العمالة غير المنتظمة التوجه إلى مكاتب القوى العاملة التابعة للعامل والمسجلة في بطاقتهم الشخصية، ثم تسجيل أنفسهم في الدفاتر، يتوجب على العامل غير المنتظم تسجيل مهنته في بطاقة الرقم القومي كشرط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة في عام 2023، ومن المعروف أن الحكومة ستصرف المنحة لهم، ولكن بعد ترتيب الإجراءات اللازمة لتقنين صندوق الطوارئ ومجلسه، وسيتم دفع المنحة، التي تبلغ ألف جنيه، للمستفيدين، تلك الإجراءات تهدف لمساعدة العمالة الغير منتظمة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2023

بالنسبة للفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2023، فإن هذه المنحة تمثل دعماً حكومياً لهم، ولكن بشروط: أن تتوفر معايير حيادية لتوزيع المنحة فقط على الأفراد الذين لا يستفيدون من برامج حماية ورعاية الفقراء، وكذلك الأسر الأكثر حاجة، ستُسجل أسماء هؤلاء العمال في سجلات مديريات القوى العاملة في المحافظات، ثم سيتم صرف المنحة للمستحقين عبر المكاتب، سيتم الإخطار بالمكان والموعد المحددين لصرف المنحة عن طريق الهاتف.

من المرتقب أن تعلن الحكومة رابطًا لتمكين العاملين غير المنتظمين من تسجيل بياناتهم، وكما شرحنا سابقًا بعد إنشاء صندوق الطوارئ الذي أُعلِنَ عنه من قبل وزارة القوى العاملة خلال أزمة فيروس كورونا عام 2020، سوف تتخذ السلطات المختصة الخطوات اللازمة لإنشاء هذا الصندوق والحصول على الموافقة من البرلمان، ومن ثم الموافقة من الحكومة، وبعد ذلك سيتم إصدار قرار وزاري لتشكيل المجلس برئاسة وزير القوى العاملة.

أوراق منحة العمالة غير المنتظمة 2023

نتطرق في المقال التالي إلى وثائق منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023، ويتم عرضها كالتالي.

– صورة الرقم القومي.

– أوراق توضح عدم وجود دخل ثابت.

طلب الانضمام للموظفين الذين يعملون في الشركات الخاصة.

– شهادة الميلاد المميكنة حديثة.

– تقديم أوراق كاملة تضم جميع المعلومات الشخصية.