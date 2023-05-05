تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry Channel لامتاع طفلك بكل سهولة تابع القناة بجودة عاليه

يسعي الكثير من الاباء والامهات للحصول علي التردد الخاص بقناة توم وجيري وهي قناة تلفزيونية للأطفال، تعرض برامج الرسوم المتحركة التي تحمل اسم القناة، وتتميز القناة بعرض العديد من البرامج الممتعة والتعليمية والترفيهية للأطفال وإستطاعة القناة ان تحقق شهرة واسعة للغاية وذلك بسبب ما تعرضة من اعمال قوية وحصرية دائماً.

تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرسوم المتحركة الشهيرة بما في ذلك “توم وجيري” الذي يحكي قصة الصراعات الكوميدية بين القط توم والفأر جيري، بالإضافة إلى برامج أخرى مثل “لوني تونز” و”سكوبي دو” و”بن 10″ وغيرها.

تردد قناة توم وجيري

تردد القناة: 11354.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 27500.

معدل الترميز: 5/6.

الجودة: HD.

نبذة عن قناة توم وجيري

تتوفر قناة توم وجيري على مدار الساعة وتبث برامجها على عدد من الأقمار الصناعية ومنصات البث التلفزيوني والإلكتروني، وتتوفر بتقنية عالية الدقة HD وبجودة عالية وتقنية حديثة. يمكن العثور على تردد القناة الخاص بمنطقتك عن طريق البحث عنها في محركات البحث على الإنترنت أو من خلال زيارة موقع القناة الرسمي على الإنترنت.

خطوات ضبط التردد على الريسيفر

من أجل مشاهدة القناة يجب البحث عن القناة وتشغيلها بالخطوات التاليه وتثبيتها على جهاز الريسيفر