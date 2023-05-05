تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب سات تحديث شهر مايو الأخير 2023
قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية عربية للأطفال تأسست عام 2012، وتعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تستهدف الأطفال في العالم العربي. تتميز القناة بعرض البرامج التعليمية والترفيهية الموجهة للأطفال والتي تساعدهم على تعلم اللغة العربية والأرقام والحروف والأشكال وغيرها بطريقة ممتعة ومسلية.
تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج الخاصة بالأطفال من عمر سنة وحتى 8 سنوات، وتشمل البرامج التعليمية والترفيهية والرسوم المتحركة والمسلسلات الدرامية التي تحتوي على قصص وحكايات تناسب الأطفال في هذه الفئة العمرية.
تحظى قناة طيور الجنة بشعبية واسعة بين الأطفال وأولياء الأمور في العالم العربي، وتبث برامجها على مدار الساعة وتتوفر بتقنية عالية الدقة HD وبجودة عالية وتقنية حديثة. يمكن العثور على تردد القناة الخاص بمنطقتك عن طريق البحث عنها في محركات البحث على الإنترنت أو من خلال زيارة موقع القناة الرسمي على الإنترنت.
تردد طيور الجنة الجديد 2023 علي نايل سات Toyor Al Janah
- الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- التردد 11528
- القمر الصناعي نايل سات.
تردد طيور الجنة الجديد 2023 علي عرب سات Toyor Al Janah
- الأستقطاب: افقي أو H
- معدل الترميز: 27500
- تردد القناة: 11073
- القمر الصناعي: عرب سات
برنامج محتوى قناة طيور الجنة
- رياضة في رياضة و كواليس.
- أنا أحبكم و رتل القرآن ترتيلاً.
- toyor al janah ماما جابت بيبي
- الرسام الصغير و ماما قالت.
- toyor al janah ماما جابت بيبي.
- مناجاة و حكاية جنى و طيور الجنة في عيونهم.
- نشرة أخبار الدار و رمضانيات.
- مغامرات كامبنج، حروف الهجاء.
طريقة ضبط قناة طيور الجنة الجديد على جهاز الاستقبال
- للوصول إلى القائمة الخاصة بالإعدادات باستخدام الريموت كنترول، يجب عليك الضغط على زر المينو.
- اختيار رمز الكلمة “تركيب” من بين الرموز المعروضة.
- بعد ذلك، قم باختيار كلمة “قائمة الترددات” الموجودة في القائمة.
- بعد ذلك، يجب النظر إلى شاشة العرض ثم البحث عن كلمة “إضافة تردد”، والزر الأحمر في الريموت يكون دائمًا المسؤول عن ذلك في معظم أجهزة استقبال HD.
- تقريباً بهذا الشكل: ثم، يتم إدخال التردد المطلوب مثلاً 12646، مع معدل الترميز 27500 والاستقطاب الأفقي.
- بعد إدخال القيم، اضغط “موافق” على جهاز التحكم عن بعد.
- قمت الآن بإضافة تردد جديد لقناة طيور الجنة 2023 وطيور بيبي Toyor Al Janah، ولا يتبقى سوى البحث عن القناة والتمكن من استلام إشاراتها.