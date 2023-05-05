ظهرت الان .. كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عبر الموقع الرسمي molsa.gov.iq

يتساءل الكثير من المواطنين في العراق عن اسماء المستقلين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة من جميع مدن العراق ، اذ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قوائم الاسماء في هذه الفترة ، لذلك بدأ الكثيرون يتطلعون الى التعرف عليهم ، حيث أنها من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين ذوي الدخل الأقل وذلك لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية ورفع مستواهم الاقتصادي. لذلك سنتعرف على كيفية الاستفسار عن قوائم المقبولين في الوجبة التاسعة خلال هذا المقال.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

أعلنت قائمة الأسماء المقبولة للرعاية الاجتماعية 2023 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. يمكن الاستعلام عن الأسماء بطريقة سهلة وبسيطة عبر منصة المظلة الإلكترونية حيث يوفر ذلك المزيد من الوقت والجهد للمواطنين الراغبين في معرفة الأسماء بحيث يتم فحص جميع طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الوجبة التاسعة. حيث بلغ عدد الأفراد المسجلين لديها أكثر من 400 ألف طلب ، وبعد الفحص والتحقق تم قبول 200 ألف طلب ، والذين سيحصلون على الوجبة الاجتماعية التي تقدمها الوزارة من أجل تخفيف أعباء المعيشة على كاهل المواطن نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع الكلفة وظروف أخرى.

الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين الوجبة التاسعة 9

الضغط على رابط وزارة العمل والشؤون العراقيه من خلال الرابط التالي https://www.molsa.gov.iq/ ثم تواجه للصفحه الرئيسيه

الضغط على زر الرعاية الاجتماعية ثم خدمة الاستعلام عن اسماء المقبولين

ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق

وبعد التأكد منها يمكن الضغط على استعلام عن نتائج اسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق