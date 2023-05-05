ضبط.. تردد قناه ابو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري 2023 جودة HD

تعد قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية العربية، حيث تبث مجموعة كبيرة من الأحداث الرياضية حول العالم، بما في ذلك بطولات كرة القدم وكرة السلة وغيرها. تعتبر القناة فرصة رائعة للمعجبين بالرياضة لمشاهدة مبارياتهم المفضلة وتابع البث المباشر للأحداث الرياضية المختلفة. لا تقتصر برامج القناة على الرياضات الشعبية فقط، بل تتضمن أيضاً عروضاً حصرية ومحتوى ترفيهي رائع يستمتع به جميع أفراد العائلة. بالإضافة إلى ذلك، تتسم القناة بجودة عالية للبث وتوفر خيار اللغة العربية والإنجليزية، مما يسهل التفاعل مع برامجها وتجعل تجربة المشاهدة أفضل. في المجمل، تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية خياراً رائعاً لكل محبي الرياضة ويمكنها أن تلبي احتياجات جميع فئات المشاهدين.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على النايل سات التردد: 12091\12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 الجديد تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي. قناة أبو ظبي الرياضية تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية إحدى أهم وأشهر القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تقوم بتغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية على مدار الساعة، وتبث مجموعة متنوعة من البرامج والمباريات والبطولات الرياضية، بالإضافة إلى البرامج التحليلية والحوارية التي تتناول أحدث الأخبار والتطورات في عالم الرياضة. تتبع قناة أبو ظبي الرياضية شبكة أبو ظبي للإعلام، وتبث من مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. تهدف القناة إلى توفير محتوى رياضي مميز وجذاب لجميع عشاق الرياضة، وتعتبر وجهة مهمة للاطلاع على الأحداث الرياضية في العالم العربي والعالم.