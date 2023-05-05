اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة ال9 من وزارة العمل

تتجاوز حكومة العراق نحو 300 ألف طلب للحصول على الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية، بتوجيهها مساعدتها لعائلات الدخل المحدودة والأشخاص ذوي الإعاقة والذين لا يوجد لديهم معيل رسمي. وتأتي هذه الرعاية الاجتماعية كجزء من مبادرة الحكومة العراقية لمساعدة الأسر المحتاجة في البلاد وتعزيز الحياة الكريمة لهذه الفئات المجتمعية. بعد دراسة معينة، تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي، لمساعدة هؤلاء الأشخاص على تحسين أوضاعهم المعيشية. يجب أن يتحقق من الشروط المطلوبة لتحديد المستحقين لهذه الرعاية الاجتماعية، حيث يجب أن يكون دخل الأسرة ضعيفاً ولا يوجد لديها معيل رسمي، كما يجب أن يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية. يعد إعلان الكشوفات واسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من الإجراءات الحكومية الهامة لمساعدة المواطنين المستحقين للدعم المالي والاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

بشأن الرعاية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن أسماء الأسر المستحقة للدعم، وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن الفقر والتضخم. ولكن، هناك شروط يجب توافرها للحصول على الدعم الاثني عشر، حيث يجب أن يكون المتقدم من الفئات الفقيرة أو ذوي الدخل المنخفض ولا يملك أي دخل رسمي. كما يلزم توافر شروط إضافية للأسر التي يعاني أفرادها من إعاقة عقلية أو جسدية.

يجب أن يكون المتقدم من العراق وحصل على الجنسية.

يتوجب أن يكون هناك على الأقل أربعة أفراد في الأسرة.

ينبغي ألا تقل أعمار الرجال عن 18 عامًا ولا تتجاوز 60 عامًا، أما بالنسبة للسيدات، يجب أن تكون أعمارهن بين 15 و55 عامًا.

ينبغي تسجيل الشخص في المؤسسة الاجتماعية، ولا يتوفر لديه أي تأمين صحي أو اجتماعي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن الطلب بالطريقة الإلكترونية عبر اتباع الإجراءات التالية.

النقر على رابط وزارة العمل والشؤون العراقية للدخول إلى الصفحة الأساسية.

بعد ذلك، الانتقال إلى الرابط الخاص بمنصة مظلتي لتناول الوجبة التاسعة.

بعد ذلك، يقوم الشخص بالاختيار بين الخدمات الاجتماعية المختلفة ومن ثم يختار أسماء المستفيدين.

يقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح وينقر على زر البحث لعرض أسماء جميع المستفيدين من الوجبة التاسعة وأسماء الإعانات الاجتماعية.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

تم تحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق وهذه خطوة هامة لمساعدة الأسر المحتاجة وتخفيف معاناتهم. الرعاية الاجتماعية تمثل برنامجا هاما لتحسين مستوى حياة المواطنين الفقراء والذين يواجهون صعوبات اجتماعية خطيرة، وبتوفير الدعم اللازم لهم. قدّم الآلاف من المواطنين طلباتهم للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، مما يشير إلى الإحتياج الملح إلى هذه المساعدة. يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى توفير المساعدة للأسر المحتاجة والتي يتم تحديدها وفقاً لشروط محددة، مثل ان يكون المتقدم من أسرة محتاجة وأن يكون دخلها الشهري ضعيف وأن يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية والكثير من الشروط الأخرى. ينصح الجميع بالتوجه للرابط المعلن عنه للتأكد من الشروط المطلوبة وتقديم الطلبات الملائمة وفقًا للإجراءات المحددة. نتمنى للمستفيدين الحصول على الرعاية المناسبة والتي تساعدهم في تحسين حياتهم والتخفيف من معاناتهم.