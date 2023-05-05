“ منحة 1000 جنية “ التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

تهتم الحكومة المصرية بالعمالة غير المنتظمة وتحرص على توفير الرعاية الاجتماعية لهم، لذلك قام الرئيس السيسي بإصدار منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023 بقيمة 1000 جنيه شهريًا. يمكن للعمال غير المنتظمين التسجيل من خلال المقاولون خلال الفترة الحالية، وذلك شريطة أن يقوموا بتسجيل أنفسهم لدى أي مقاول في قطاع المقاولات. وبعد ذلك، يتم إرسال أسماء العمال من قبل المقاولين إلى وزارة القوى العاملة، ويتم صرف المبلغ المالي للعمال بصورة شهرية. يتمكن المواطنون من الاستعلام عن المنحة عبر الرابط الموجود على موقع وزارة القوى العاملة. ويستحق المنحة أصحاب العقار والمزارعين والفلاحين والعمال الذين يعملون في القطاع الخاص وغيرهم من فئات العمال غير المنتظمين، وذلك طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة على توفير الرعاية والدعم لجميع فئات العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الرابط الرسمي.

يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين أو المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الرابط.

يُمكن الاطلاع على منحة العمالة الغير منتظمة على الرابط التالي https://www.manpower.gov.eg الذي يشير إلى موقع القوى العاملة.

هذا الارتباط يُساعِدُنا في التحقُّقِ مِن جَمِيعِ الأشخاص الذين يستفيدون أو تمََّ قَبُولُهُم في منحة العمالة الغير منتظمة.

منحة العمالة الغير منتظمة

تعتبر الحكومة المصرية منحة العمالة غير المنتظمة من أبرز المبادرات التي تقدمها لدعم هذا النوع من العمالة، حيث تتيح لهم منحة مالية قدرها 1000 جنيه لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية. تهدف المنحة إلى تحسين حالة العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم على الحصول على فرص عمل مستقرة، كما يمكن التسجيل للحصول على هذه المنحة عبر الإنترنت، وتتضمن بعض المستندات اللازمة للتسجيل، على أنها إجراءات سهلة وبسيطة. باتعتبار أن العمالة الغير منتظمة تشكل أحد الأساسيات في الاقتصاد المصري، يعد دعمها بالمنحة خطوة هامة ومؤثرة في دعم هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

التسجل فى منحة العمالة الغير منتظمة

هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن المنح المخصصة للعمالة الغير منتظمة، ومن بين تلك الخطوات،