“من هنا” خطوات تحميل فيلم يوم 13 من موقع أيجي بست الرسمي بكل سهولة

يبحث الكثير من عشاق الأفلام عن خطوات تحميل فيلم يوم 13 من موقع أيجي بست الرسمي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض بموسم عيد الفطر، وعلى الرغم أن المنافسة في هذا العام كانت شديدة، إلا أنه تصدر شباك الإيرادات منذ اليوم الأول، وذلك لقوة فريق العمل واختلاف قصته.

خطوات تحميل فيلم يوم 13 من موقع أيجي بست الرسمي

ويفضل الكثير من الناس مشاهدة الفيلم عبر الهاتف أو تلفاز المنزل لضمان مشاهدة ممتعة أكثر، ولذلك يتيح موقع إيجي بست الرسمي كافة الأفلام الجديدة، ولتحميل الفيلم عليك اتباع الخطوات الآتية:

– قم بالدخول الى موقع إيجي بست الرسمي

– عليك التأكد بانه الموقع الأصلي لحماية هاتفك من الفيروسات

– قم بالبحث عبر مكتبة الأفلام عن فيلم يوم 13

-سيظهر لك الفيلم بعدة جودات مختلفة قم بإختيار الأنسب لك

– اضغط على زر تحميل

كل ما سيطلبه منك الموقع هو تسجيل الدخول عن طريق ادخال الإيميل الخاص بك، وذلك للاشتراك مجاناً في الموقع والحصول على أجدد الأفلام.

قصة فيلم يوم 13

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعود من السفر بعد فترة غياب طويلة لأحد القصور الخاصة به وذلك بغرض بيعه بعد أن ورثه عن والده، ويبدأ من هنا الرحلة في إطار من التشويق والرعب، وذلك لإكتشافه أن القصر مليء بالأشباح والأرواح.

والفيلم بطولة كوكبة من النجوم منهم أحمد داوود، دينا الشربيني وشريف منير ،وأحمد زاهر، وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنيو من اخراج وائل عبدالله