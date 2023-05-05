يجب تجنبها !! الحكومة تكشف عن أسباب وقف رواتب التكافل والكرامة للمواطنين وهذه الفئات 22023

يبحث العديد من المواطنين عن أسباب وقف رواتب التكافل والكرامة للمواطنين، وذلك حرصاُ منهم على التأكد من الحصول على الدعم المادي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تم توفيره للأسر المستحقة للمعاشات وكبار السن، لذلك نرصد لكم في السطور التالية أسباب وقف أو منع رواتب التكافل والكرامة.

أسباب وقف رواتب التكافل والكرامة للمواطنين

وكانت قد حددت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف رواتب تكافل وكرامة للمواطنين، على أن تكون يوم 15 من كل شهر ويتم تحصيلها من مكاتب البريد المختلفة، لكن هناك بعض الشروط التي قد تعيق الحصول على ذلك الراتب ومنها الآتي:

– أن يكون المتقدم يعمل في أحد القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة

– أن يكون المتقدم يتقاضى أجراً أو تأميناً بأكثر من 400 جنيه

– أن يكون المتقدم أصغر من العمر المطلوب وهو 65 عام

– أن يكون المتقدم ليس لديه أبناء حديثي الولادة أو عند عمر الـ 18 عاماً

– أن يكون المتقدم معافى تماماً ويستطيع الحصول على وظيفة، فمن أهم الشروط أن يكون المتقدم عاجز عن العمل

الاستعلام عن معاش برنامج تكافل وكرامة 2023

وتوفيراً على المواطنين أتاحت الوزارة رابط الكتروني عبر موقعها الرسمي يمكن من خلاله الاستعلام عن المعاش والدعم المقدم للمواطنين، وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة، وتسجيل الدخول عن طريق ادخال الرقم القومي مرتين الأولى في الخانة المخصصة له، والثانية في في كلمة المرور، سيظهر لك ما إذا كنت مسجل أم لا، علماُ بأن الراتب المتقاضى يبدأ من 500 جنية وأكثر حسب الظروف المادية والحالة الاجتماعية للمتقدم.