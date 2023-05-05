لازم تعرف .. الموعد الأخير لعرض مسلسل المؤسس عثمان ح124 والقنوات الناقلة له 2023

يبحث الكثير من الناس عن موعد الأخير لعرض مسلسل المؤسس عثمان ح124، فهو من أكثر المسلسلات الناجحة على مستوى الوطن العربي، ويتابعه الكثيرر من عشاق الدراما بشغف، لكن نظراُ لعرضه بشكل حصري على بعض القنوات ومواقع البث المباشر، يبحث المشاهدين عن مواعيده الأساسية للعرض، ونرصد لكم في السطور التالية موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة للمسلسل.

الموعد الأخير لعرض مسلسل المؤسس عثمان ح124

هناك عدة طرق لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان، أولها القنوات الدرامية التركية والتي تقوم بعرضه بشكل مستمر، لكنه يكون مترجم وغير مدبلج، مما يجعل الكثير يفقدون الاستمتاع بالمشاهدة، ولذلك تحرص قناة الفجر الجزائرية، إي تي في، وأم الدنيا على عرض المسلسل مدبلج في مواعيد ثابتة طيلة أيام الأسبوع وتأتي كالآتي:

– يعرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية

– يعرض المسلسل على قناة إي تي في في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

– يعرض مسلسل المؤسس عثمان في تمام الثانية ظهراً على قناة أم الدنيا علماً بأنها تبث بشكل تجريبي الآن في الأردن وسوريا

كما يمكنك مشاهدة المسلسل عبر مواقع البث المباشر التي تعرض الحلقة فور انتهاء عرضها على التلفاز.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

ويعد مسلسل المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات التركية الناجحة، والذي يتناول قصة عثمان بن غازي الذي تم اختياره من قبل قبيلته من أجل حكم الدولة، وذلك بسبب ذكائه وشجاعته وبسالته الفطرية، ويرصد المسلسل الصراعات التي يتعرض لها لحماية الدولة.