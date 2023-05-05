ارتفاع في سعر الدولار مقابل الليرة من جديد .. البنك المركزي يُعلن عنه 2023

واجهة الليرة السورية انهياراً جديداُ أمام سعر الدولار لليوم العاشر على التوالي، ولذلك أصبح الكثير من الناس يبحثون عن سعر الدولار مقابل الليرة في الساعات الأخيرة، وأكد العديد من الخبراء أن الزيادة ستستمر الفترة القادمة خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة بقرار من البنك الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة.

سعر الدولار مقابل الليرة

وعلى الرغم من استقرار الأسعار عند آخر تحديث الخميس 4 مايو 2023، من المتوقع الزيادة في أي لحظة خاصة أن سوريا تستعد لأوضاع سياسية واقتصادية جديدة، وجاءت الأسعار كالآتي:

كسر الدولار حاجز الـ 8500 بيرة في السوق السوداء، فيما وصل الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي الى 8600 ليرة.

وارتفع سعر الدولار أمام الليرة في سوق دمشق ليسجل نحو 8400 ليرة للشراء، و8250 ليرة للبيع، فيما واصل الدولار ارتفاعه أمام الليرة في إدلب وسجل نحو 8200 ليرة للشراء و8300 ليرة للبيع.

اسعار الدولار اليوم في سوريا

ولازلت الحسكة تحافظ على سعر استقرار الدولار بها منذ عدة أيام ليبلغ نحو 8160 ليرة للشراء و8210 ليرة للبيع، فيما وصل سعر الـ 100 دولار الى 825 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 5 مايو

وفي سياق متصل لم يكن ذلك الانهيار يواجه الدولار فقط، بل وأيضاً اليورو، حيث ارتفع سعر صرف اليورو أمام الليرة في سوريا اليوم بالسوق السوداء إلى 9284 ليرة للشراء و9400 ليرة للبيع مثارنة بأسعار أمس والتي وصلت الى 9057 ليرة للشراء و9172 ليرة للبيع أمس.