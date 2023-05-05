تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2023، الالاف على مستوى العالم العربي من محبي كرة القدم يبحثون عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2023 الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز في السوبر المصري اليوم، والتي من المقرر أن تنطلق صافرة بدئها مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات بحضور جماهيري مكثف من جماهير الأهلي، ولذا فسنقدم لكم اجدد تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023 على نايل سات، فتابعونا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2023

عبر تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2023 يمكنك مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم في اطار المنافسة على بطولة كأس السوبر المصري، وتعد قناة ابو ظبي الرياضية واحدة من أشهر وأقدم القنوات الفضائية إذ تم اطلاقها على الفضائيات في عام 1998، وتعمل القناة على بث عدد كبير من المباريات في مختلف البطولات مثل كرة القدم والتنس والمصارعة وغيرها، وستقوم القناة اليوم بنقل مباراة السوبر المصري من خلال استديو تحليلي يضم عدد كبير من المحللين المشهوريين للوقوف على أداء اللاعبين والطاقم التحكيمي، والآن مع احدث تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023:

التردد الجديد الخاص بالقناة هو 12091.

إختيار الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ الموضح هو ⅚.

اختيار الجودة المناسبه HD.

مباراة الاهلي وبيراميدز

ستقام مباراة الاهلي وبيراميدز الليلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والمملكة السعودية، ويديرها الحكم المصري المتميز محمود البنا، ويعاونه كلا من:

مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.

حكم رابع: أحمد عيسى درويش “إماراتي”.

حكم “VAR”: عمر محمد آل علي “إماراتي”.

حكم “VAR” مساعد: جاسم عبد الله آل علي “إماراتي”.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي

خط الهجوم: محمود كهربا