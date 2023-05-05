أعرف سعر الدولار مقابل الجنية السوداني المٌعلن من “البنك المركزي السوداني” 2023

شهد سعر الدولار مقابل الجنية السوداني ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع شهر مايو وذلك بالتزامن مع مرور شهر على الازمة الداخلية بين اطرف النزاع في السودان، والحالة الاقتصادية المتذبذبة في الأساس في الدولة، ومع الازمات العالمية بدء الدولار في الارتفاع تدريجياً أمام الجنية السوداني مع استقرار لبعض العملت الأخرى، وفي هذا المقال نرصد لكم سعر الدولار مقابل الجنية السوداني اليوم مع المقارنة بين أسعاره منذ بداية الشهر وحتى الآن.

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني

ويلاحظ ارتفاع سعر الجنية السوداني مقابل الدولار بشكل يومي ويعود ذلك بسبب النزاعات المتواجدة داخل البلاد، بمراجعة أسعار الدولار مقابل الجنية السوداني على مدار الأسبوع فقد جاءت كالآتي:

5 -2023 1 دولار امريكي = 599.5002 جنيه سوداني

5 -2023 1 دولار امريكي = 598.5008 جنيه سوداني

5- 2023 1 دولار امريكي = 599.4968 جنيه سوداني

5- 2023 1 دولار امريكي = 598.5046 جنيه سوداني

5- 2023 1 دولار امريكي = 598.5046 جنيه سوداني

تطورات الأحداث في السودان

وكانت قد طغت الانتهاكات في الأسبوع الأول من الهدنة المقررة بين طرفي النزاع، وبدأ الأمر بإصدار بيان رسمي من قوات الدعم السريع السودانية تتهم من خلاله القوات المسلحة السودانية بإنتهاك الهدنة الإنسانية، وذلك من خلال مهاجمتها بالطائرات والمدافع العشوائية، على الرغم من ذلك لم ترد القوات المسحلة على ذلك البيان مؤكدة أن الهدنة لا زالت مستمرة ولا صحة لذلك البيان، مما تسبب في هجوم القوات على بعض المستشفيات في عاصمة الخرطوم محاولة منها للاستيلاء عليها.