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من هنا .. سعر الاسمنت في مصر لكافة الشركات الكبري 2023 بتاريخ 5 مايو 2023
يبحث العديد من الناس عن سعر الاسمنت في مصر اليوم الساعات الأخيرة وذلك بعد الارتفاع المفاجيء الأسعار المواد البترولية، تنفيذا لقرار لجنة التسعير، وجاء ذلك القرار في تباعاً لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مما ترتب عليها الزيادة في أسعار بعض مواد البناء واستقرار الآخروفي السطور التالية نرصد لكم سعر الاسمنت في مصر اليوم الجمعة 5 مايو 2023 مقارنة بمواد البناء الأخرى، وتفاصيل اسعاره في المصانع المختلفة .
سعر الاسمنت في مصر
وقد شهدت أسعار الاسمنت المسلح في مصر اليوم ارتفاعاً ملحوظاً وجاءت الاسعار في مختلف المصانع والسوق المصرية كالآتي:
- اسمنت المسلح 2,050 جنيه
اسمنت النصر 2,010 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
اسمنت المخصوص 1,990 جنيه
اسمنت العسكري 1,880 جنيه
أسمنت سيناء 1,890 جنيه
اسمنت حلوان 1,990 جنيه
اسمنت السهم 1,890 جنيه
- أسعار الأسمنت اليوم في مصر
- اسمنت السويدي 2,060 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه
أسمنت العامرية 2,035 جنيه
أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
أسمنت السويس 2,040 جنيه
أسمنت المعلم 1,910 جنيه
أسمنت تايتان 2,020 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 2,020 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت المصري 2,040 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,940 جنيه
أسمنت المنيا 1,940 جنيه
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
أسمنت البرج 1,900 جنيه
أسمنت الماكس 2,020 جنيه
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه