سعر الاسمنت في مصر
سعر الاسمنت في مصر
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من هنا .. سعر الاسمنت في مصر لكافة الشركات الكبري 2023 بتاريخ 5 مايو 2023

جهاد حسينمنذ 9 دقائق
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يبحث العديد من الناس عن سعر الاسمنت في مصر اليوم الساعات الأخيرة وذلك بعد الارتفاع المفاجيء الأسعار المواد البترولية، تنفيذا لقرار لجنة التسعير، وجاء ذلك القرار في تباعاً لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مما ترتب عليها الزيادة في أسعار بعض مواد البناء واستقرار الآخروفي السطور التالية نرصد لكم سعر الاسمنت في مصر اليوم الجمعة 5 مايو 2023 مقارنة بمواد البناء الأخرى، وتفاصيل اسعاره في المصانع المختلفة .

سعر الاسمنت في مصر

وقد شهدت أسعار الاسمنت المسلح في مصر اليوم ارتفاعاً ملحوظاً وجاءت الاسعار في مختلف المصانع والسوق المصرية كالآتي:

  • اسمنت المسلح 2,050 جنيه
    اسمنت النصر 2,010 جنيه
    اسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
    اسمنت المخصوص 1,990 جنيه
    اسمنت العسكري 1,880 جنيه
    أسمنت سيناء 1,890 جنيه
    اسمنت حلوان 1,990 جنيه
    اسمنت السهم 1,890 جنيه
  • أسعار الأسمنت اليوم في مصر
  • اسمنت السويدي 2,060 جنيه
    اسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه
    أسمنت العامرية 2,035 جنيه
    أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
    أسمنت السويس 2,040 جنيه
    أسمنت المعلم 1,910 جنيه
    أسمنت تايتان 2,020 جنيه
    أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
    أسمنت المهندس 2,020 جنيه
    أسمنت النهضة 1,820 جنيه
    أسمنت أسوان 1,780 جنيه
    أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
    أسمنت قنا 1,830 جنيه
    أسمنت المصريين 1,770 جنيه
    أسمنت المصري 2,040 جنيه
    أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
    أسمنت التعمير 1,940 جنيه
    أسمنت المنيا 1,940 جنيه
    أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
    أسمنت البرج 1,900 جنيه
    أسمنت الماكس 2,020 جنيه
    أسمنت الصخرة 1,900 جنيه

جهاد حسينمنذ 9 دقائق
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