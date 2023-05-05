من هنا .. سعر الاسمنت في مصر لكافة الشركات الكبري 2023 بتاريخ 5 مايو 2023

يبحث العديد من الناس عن سعر الاسمنت في مصر اليوم الساعات الأخيرة وذلك بعد الارتفاع المفاجيء الأسعار المواد البترولية، تنفيذا لقرار لجنة التسعير، وجاء ذلك القرار في تباعاً لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مما ترتب عليها الزيادة في أسعار بعض مواد البناء واستقرار الآخروفي السطور التالية نرصد لكم سعر الاسمنت في مصر اليوم الجمعة 5 مايو 2023 مقارنة بمواد البناء الأخرى، وتفاصيل اسعاره في المصانع المختلفة .

سعر الاسمنت في مصر

وقد شهدت أسعار الاسمنت المسلح في مصر اليوم ارتفاعاً ملحوظاً وجاءت الاسعار في مختلف المصانع والسوق المصرية كالآتي: