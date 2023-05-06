رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة PDF عبر موقع مظلتي

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، عمليات بحث مكثفة شهدها “جوجل” خلال الساعات الأخيرة حول رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عبر موقع مظلتي الالكترونية، بعدما قامت وزارة العمل العراقية بفحص الطلبات المقدمة من الالاف المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة لمساعدتها وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل ما تشهده البلاد من ظروف سيئة.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

والآن نقدم لكم رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الرسمي المفعل من قبل منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يمكنك الاستعلام هل تم قبولك للحصول على الدعم أم لا من خلال ادخال اتباع تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع مظلتي الرسمي.

قم بالضغط على قسم الخدمات الالكترونية.

اختر الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

قم باختيار رقم الوجبة “التاسعة”.

ادخل البيانات المطلوبة مثل رقم بطاقة الهوية الشخصية والاسم والمحافظة.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

حدد كلمة استعلام.

ستظهر لك كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة فورا بشكل كامل.

قم بالضغط على أيقونة تحميل الكشوف PDF.

في أقل من دقيقة سيتم تحميل الكشوف على جهازك.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

من المقرر أن يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 بشكل تدريجي في كل المحافظات حتى يتمكن كل المواطنين من معرفة نتيجة الفحص من أجل التوجه إلى المنافذ المختلفة الخاصة بالصرف للحصول على الدعم المالي الذي سيصرف على ثلاثة أقساط.

من خلال رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكنك تنزيل كشوف بأسماء المقبولين عبر زيارة الموقع الرسمي المخصص لذلك.