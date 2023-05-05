يوجد الكثير من الناس من المواطنين الذين يستفسرون عن المساعدة المالية للعاملين غير المنتظمين وطريقة الحصول على هذه المساعدة التي تصل إلى حوالي 1000 جنيه لتلك الأشخاص الذين يستوفون شروط الحصول عليها، وسوف نقدم لكم اليوم رابط وطريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الـ 1000 جنيه وشروط التسجيل، وكافة التفاصيل، تابعونا.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال وأشاد بالعاملين في البلاد ودورهم المهم في تقدم البلاد، وخلال الاحتفالية في محافظة الشرقية، أصدر الرئيس عدة قرارات ومنها قرار منح العمالة الغير منتظمة، تُمنح هذه المنحة لبعض المواطنين الذين يستوفون شروطها المعينة، ويُمكنهم التسجيل فيها عبر الرابط المباشر إن كانوا يستوفون الشروط المحددة لها.

طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الـ 1000 جنيه وشروط التسجيل

الخطوة الأولى: ينبغي أن تتجه في البداية إلى رابط التقديم للمنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ثمَّ تضغط على التسجيل في حساب جديد.

المرحلة الثانية: يتم إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل ذلك الاسم الرباعي والحالة والموقف التجنيدي والعنوان ورقم الهاتف، وكذلك الناقص من البيانات الأخرى المطلوبة، مع التأكد من صحة هذه البيانات المدخلة.

تتضمن الخطوة الثالثة ضرورة النقر على الخيار المسمى “حفظ” لتتمكن من حفظ نسخة من نموذج طلب الدعم المقدم.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة