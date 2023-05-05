ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد قرعة كأس أمم إفريقيا بمشاركة المنتخب الأولمبي 2023 والقنوات الناقلة التي ستجرى في المغرب، وينتظرها بفارغ الصبر منتخب مصر الأولمبي، وهذه البطولة تؤهل الفرق الثلاث الأولى للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستعقد في باريس عام 2024، بينما يلعب الفريق الذي يحتل المركز الرابع مباراة تأهيلية ضد نظيره الآسيوي من أجل الحصول على المنافسة الرابعة.

موعد قرعة كأس أمم إفريقيا بمشاركة المنتخب الأولمبي 2023 والقنوات الناقلة

سيتم إجراء قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الثامنة بتوقيت دولة الإمارات، ستكون القرعة متاحة للمشاهدة عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع اليوتيوب بث مباشر، من المقرر أيضاً سفر المدير الإداري لفريق المنتخب الأولمبي، محمود حرب، إلى المغرب لحضور القرعة باسم مصر.

تأهل فرق من المغرب، المستضيف، ومصر والكونغو برازافيل وغانا وغينيا والجابون والنيجر ومالي للمشاركة في بطولة إفريقيا.

خضع المنتخب الأولمبي لمعسكر في محافظة الإسماعيلية يستمر لمدة ثلاثة أيام، تعد هذه المرة الأولى للمنتخب بعد نجاحه في الفوز بتأهله لكأس الأمم، التي أدت إلى خروج عدد كبير من المنتخبات القوية فيها، ومن بين المنتخبات التي ودعت المنافسة: السنغال وكوت ديفوار والجزائر وتونس ونيجيريا، الأمر الذي يبرهن على قوة المنتخبات التي تمكنت من التأهل.

فازت الفريق الأولمبي في مباراته الودية ضد الكونغو في استاد الإسكندرية بنتيجة ٢-٠، حيث سجل أسامة فيصل هدفي اللقاء، كانت هذه المباراة جزءًا من استعداد الفريقين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي تأهل عن طريقها إلى الأولمبياد ٢٠٢٤ في باريس. رغم تغيب عدد كبير من لاعبي المنتخب المصري بسبب ارتباطهم بمباريات إفريقية، إلا أن الفريق قدم أداء قويًا.