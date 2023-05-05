رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024
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رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر موقع dvprogram.state.gov

رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية

elbadilmمنذ ساعة واحدة
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العديد من الأفراد في جميع أنحاء العالم في انتظار الإقرار بالحلم الأمريكي الذي يجذب ملايين من الأشخاص، وسيكون ذلك في الساعات التالية. أصدرت وزارة الهجرة الأمريكية بشكل رسمي نتائج القرعة العشوائية للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن يوم السبت، السادس من شهر مايو عام 2023، لذا، نلاحظ أن البحث عن طريقة الاستعلام عن نتائج اليانصيب الأمريكي لعام 2024 عن طريق الموقع الرسمي للهجرة على الإنترنت قد زاد بشكل ملحوظ من قبل الكثير من الأشخاص، نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر موقع dvprogram.state.gov، وكافة التفاصيل، تابعونا.

الهجرة العشوائية لأمريكا

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار 55 ألف تأشيرة هجرة للدخول إلى بلادها لعدة دول حول العالم من خلال برنامج القرعة لتأشيرات التنوع الذي تم تدشينه في العام 1995، يأتي هذا البرنامج بناءً على رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تعددية السكان المهاجرين الذين ينتقلون إليها. ويُفتَح باب التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية في شهر أكتوبر من كل عام، وتُعلَن النتائج وتُعلم الفائزين ببطاقة الإقامة الدائمة في شهر مايو، يجدر الإشارة إلى أنه بعد إعلان الفائزين في السحب العشوائي، سيتم القيام بمقابلة شخصية في السفارة الأمريكية، و بناء على ذلك سيتم تحديد موافقة أو رفض تأشيرة الهجرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر موقع dvprogram.state.gov

يمكن لجميع المتقدمين في السحب العشوائي للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية معرفة نتائج السحب والفائزين ببطاقة الإقامة الدائمة من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي للهجرة على شبكة الإنترنت، باتباع الإرشادات الموضحة في الصفحة.

  • سجل الدخول إلى الموقع dvprogram.state.gov.
  • ثم النقر علي خانة check status.
  • ثم النقر علي خانة continue.
  • ثم إدخال الرقم التعريفي.
  • ثم إدخال الاسم الأخير.
  • ثم إدخال سنة الميلاد.
  • ثم إدخال رمز التحقق الواضح أمامك.
  • ثم النقر علي خانة submit.

بعد إتمام الخطوات السابقة، سيظهر نتيجة الطلب سواء كانت مقبولة أو مرفوضة عند نشرها على الإنترنت. يجب الإشارة إلى أنه لا يتم الإعلان عن نتائج القرعة التي تتعلق بالهجرة العشوائية إلا عن طريق الرابط المذكور أعلاه.

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elbadilmمنذ ساعة واحدة
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