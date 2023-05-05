يبدأ بث الدراما التركية “على رضا” على قناة MBC4 اعتبارًا من مساء الأحد الموافق 7 مايو 2023، ليحل محل المسلسل “حكاية جزيرة”، كما يتم عرض الحلقات أيضًا على منصة شاهد، وسوف نقدم لكم تفاصيل مواعيد عرض المسلسل, تابعونا.

موعد المسلسل التركي علي رضا بدءاً من الأحد 7 مايو 2023 علي قناة mbc4

يعرض المسلسل يومياً من الأحد إلى الخميس

مواعيد العرض

الساعة 8.00 مساءا بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.00 مساءا بتوقيت العراق والسعودية ومصر.

الساعة 6.00 مساءا بتوقيت السودان وليبيا .

الساعة 5.00 مساءا بتوقيت الجزائر والمغرب و تونس .

4.00 مساءا بتوقيت جرينتش.

الإعادة الأولى

الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

11.00 مساءً، وفقًا لتوقيت العراق والسعودية ومصر.

الساعة 10.00 مساءا بتوقيت السودان وليبيا .

الساعة 9.00 مساءا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

الساعة 8.00 مساءا بتوقيت جرينتش.

الإعادة الثانية

الساعة 4.30 صباحاً بتوقيت الإمارات.

الساعة 3.30 صباحاً بتوقيت توقيت العراق والسعودية ومصر .

الساعة 2.30 صباحاً بتوقيت السودان وليبيا.

الساعة 1.30 صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس .

الساعة 12.30 صباحاً بتوقيت جرينتش.

الإعادة الثالثة

الساعة 12.00 ظهراً بتوقيت الإمارات.

الساعة 11.00 صباحاً بتوقيت توقيت العراق والسعودية ومصر .

الساعة 10.00 صباحاً بتوقيت السودان وليبيا .

الساعة 9.00 صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس .

الساعة 8.00 صباحاً بتوقيت جرينتش.

الحلقات المجمعة لمسلسل علي رضا على mbc4

يمكن لكم مشاهدة جميع حلقات البرنامج الخاصة التي تعرض طوال الأسبوع على شاشة القناة، وهي خمس حلقات متتالية.

صباح الأحد من كل أسبوع

الساعة 7.00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

الساعة 6.00 صباحاً بتوقيت العراق والسعودية ومصر .

الساعة 5.00 صباحاً بتوقيت السودان وليبيا .

الساعة 4.00 صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس .

الساعة 3.00 صباحاً بتوقيت جرينتش.

معلومات عن مسلسل علي رضا

الاسم الرسمي للمسلسل بالتركية Arıza.

عدد الحلقات: 30.

المسلسل من نوعية الدراما والحركة.

المسلسل إنتاج عام 2020 / 2021

فكرة قصة المسلسل: يتغير مستقبل حياة سائق الأجرة المدعو علي رضا بشكل كامل حين يتورط مع عصابة إجرامية لا تعرف الرحمة ويصبح بلا مأوى.