يُمكن استخدام الرابط الرسمي لنتيجة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023 للاستعلام عن نتيجة اللوتري. إذا كنت محظوظاً وفزت بالقرعة، فيُمكن لكِ الاستفسار عن نتيجة الهجرة، يمكن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إما في نهاية الربع الأخير من هذا العام أو في الربع الأول من عام 2024، حيث ستظهر نتيجة اليانصيب 2023 ترتيبك وستحدد فترة السفر بناءً عليها، وهو ما تم توضيحه سابقًا على موقع الهجرة العشوائية الرسمي خلال الأعوام السابقة، نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا Confermation No نتيجة أللوتري والأوراق المطلوبة 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا Confermation No نتيجة أللوتري والأوراق المطلوبة 2023

يتم التحقق من نتيجة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للرقم الفائز في سحب اليانصيب لهذا العام. تعتبر الترتيب أمرًا أساسيًا وحيويًا في تحديد إمكانية سفرك إلى الولايات المتحدة، حيث يتم اختيار 50 ألف فائز في اليانصيب الأمريكي من جميع أنحاء العالم. إذا كان الرقم الخاص بك بين هذا العدد، فأنت محظوظ وسوف تكون جزءًا من نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2023، إذا كان رقمك غير مشار إليه ولم يتم ذكر اسمك بين الفائزين في الهجرة العشوائية، فإنه يتعين عليك تقديم الأوراق المطلوبة للسفارة التابعة لدولتك في يوم المقابلة، إذا كنت قد فزت في قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يتمكنوا من إجراء الإجراءات اللازمة لسفرك. سوف نتعرف على هذا الموضوع بشكل أكبر في مقالنا.

يتم البدء في الإجراءات بتسجيل الدخول على الرابط المتعلق بنتيجة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023.

انقر على مربع “تحقق من الحالة” في الصفحة الرئيسية للموقع من الأسفل.

سجِّل رقم التأكيد الخاص بك الذي طُبع على ورقة التقديم التي تحملها.

بعد ذلك، قم بالنقر على الزر/الرمز المسمى “استمرار” ثم قم بتسجيل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

اختر على موقع الهجرة العشوائية الرسمي قائمة الاستعلام عن نتائج اللوتري.

تعني نتيجة اللوتري عند فوزك أو خسارتك وإذا لم تفز ستجد عبارة “لم يتم اختيارك”.

الأوراق المطلوبة علي موقع الهجرة العشوائية الرسمي

يتم على الرابط المرفق لنتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، تقديم الأوراق وملء النموذج المخصص لعملية الهجرة وفق الإجراءات المحددة.

قم بتعبئة نموذج DS 260 على موقع الهجرة العشوائية الرسمي بجميع المعلومات المطلوبة.

يُرفق بطلب الحصول على التأشيرة نموذج يجب ملؤه من خلال زيارة الموقع الرسمي أيضاً.

تتم دفع التكاليف المطلوبة للسفر إلى الولايات المتحدة وتحديد موعد للمقابلة.

تم نشر صورة جواز السفر على موقع نتيجة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2023.

يمكن الحصول على شهادات الميلاد لفرد واحد أو لأفراد عائلته، بالإضافة إلى وثائق التبني إذا توفرت.

تشمل المستندات المطلوبة للزواج أو الطلاق شهادات الزواج أو الطلاق مع فحص طبي والصور الشخصية.

يتم عرض أوراق إضافية لتسليمها من خلال رابط نتيجة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي لمعرفة المستندات الأخرى بشكل كامل.

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية 2023

وكما أوضحت له عبر الرابط الخاص بنتائج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023، فإن تاريخ ظهور النتائج محدد، كما حدث في الأعوام السابقة، وهو في مايو المقبل، في الأسبوع الأول من هذا الشهر، تم ظهور النتائج سابقًا في الأيام الخمسة الأولى من الشهر في بعض السنوات ، وفي اليوم 10 أو 11 في بعض السنوات الأخرى، يتعين التحقق من هذا عن طريق زيارة موقع اللوتري والتعرف على الموعد الأساسي.