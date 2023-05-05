أعلن الرئيس السيسي عن قرار جديد يتعلق بالعمالة الغير منتظمة في مصر، ويرغب الشعب في الحصول على تفاصيل هذا القرار الجديد الذي أعلنه الرئيس اليوم، الذي يتضمن تغطية العمالة الغير منتظمة بحزمة من الإعانات، يمكن الحصول على تلك الدعم بوسائل متعددة، من ضمنها التسجيل في المنحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، كما يمكن تحديث بياناتك في حال سبق وقمت بالتسجيل، وسوف نذكر لكم رابط تسجيل لمنحة العمالة الغير منتظمة 2023 الـ 1000 جنيه manpower.gov.eg من وزارة القوى العاملة ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه خلال الاحتفال بعيد العمال في مدينة الصالحية اليوم، عن تأسيس صندوق للمساعدات الطارئة للعمالة غير المنتظمة، يتضمن ذلك نقل مدفوعات العاملين في المجال الاجتماعي والصحي إلى الصندوق، وذلك للاستثمار أو الإنفاق في الحالات الطارئة والأزمات بشكل دائم. يمكنك التسجيل في برنامج منح العمالة غير المنتظمة عن طريق الموقع الإلكتروني.

رابط تسجيل لمنحة العمالة الغير منتظمة 2023 الـ 1000 جنيه manpower.gov.eg من وزارة القوى العاملة

ادخل إلى موقع وزارة القوى العاملة. ثم اختيار تسجيل جديد. ثم كتابة البيانات الخاصة بك. ثم التأكد من من صحة البيانات. بعد الانتهاء قم باختيار تسجيل.

طريقة تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

أصدر الرئيس قرارات بتوفير شهادة الأمان للمواطنين العاملين غير المنتظمين لتأمين حياتهم، كما أمر بالالتزام بتشغيل 5% من ذوي الإعاقة في كل مؤسسة، يجب تحديث البيانات الخاصة بك على موقع وزارة العمل عن طريق اتباع الإرشادات.