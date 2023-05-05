قناة كايرو دراما 2023 تعتبر واحدة من القنوات الفضائية الأكثر شهرة في مصر، وذلك بسبب التسويق الرائع الذي تتلقاه باستمرار، وأيضاً بسبب أهمية المواضيع التي تناقشها في برامجها التلفزيونية والمسلسلات التي تعرضها، نظرًا لذلك، استحوذت القناة على إعجاب كبير من الجمهور، الأمر الذي زاد من رغبة المشاهدين في البحث عنها باستمرار لمشاهدة المزيد من البرامج والمسلسلات التي تُعرض عليها، نقدم لكم تردد قناة كايرو دراما Cairo drama الجديد 2023 على النايل سات، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة كايرو دراما Cairo drama الجديد 2023 على النايل سات

تتألق قناة كايرو دراما في عرض أحدث المسلسلات المصرية الدرامية، وتقوم بالتجديد سنوياً، متخصصة في عرض المسلسلات الرمضانية بشكل مميز، كما تضم القناة مجموعة واسعة من المسلسلات المتنوعة والمشهورة، وتعرض برامج متنوعة على مدار اليوم، ونقدم لكم الترددات كالتالي

تردد قناة كايرو دراما Cairo drama الجديد 2023 على النايل سات بجودة SD

الاستقطاب : H.

الجودة : SD.

معامل التصحيح : آلي.

معامل الترميز : 27500.

التردد : 10777.

اسم القناة : Cairo Drama.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد ثاني للقناة

جودة القناة SD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500 .

التردد 10776 (H).

(H). القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كايرو دراما Cairo drama الجديد 2023 على النايل سات بجودة HD

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 10777.

القمر الصناعي نايل سات.

في ختام مقالنا قدمنا لكم تردد قناة كايرو دراما Cairo drama الجديد 2023 على النايل سات، حيث تمتاز قناة كايرو دراما بعرض جميع المسلسلات المصرية الدرامية الحديثة، وتقوم بالتجديد سنوياً والتألق في عرض المسلسلات الرمضانية. تشتمل القناة على مجموعة كبيرة من المسلسلات المتنوعة والمعروفة، ولا تقتصر على ذلك إذ تعرض العديد من البرامج على مدار اليوم بلا توقف.