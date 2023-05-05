يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية الرسمي للفصل الدراسي الثالث في السعودية 2023، وقد أَعْلَنَتْ وزارة التَّعْلِيمُ في المملكة العربية السعودية بصورة رسمية عن هذا الموعد، بعد تعديل الجدول الدراسي الأخير، نحن نقدم هذا الإعلان للطلاب والطالبات لمساعدتهم في فهم نهاية إجازة العام. سوف نشير إلى مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث من العام ١٤٤٤، وفقًا لإعلان من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

الاختبارات النهائية للفصل الثالث

في نهاية الفصل الدراسي الثالث، سيجري اختبارات، وقد تم الاتفاق على تحديد الخميس 13 أبريل كتاريخ بدء الإجازة الدراسية، والتي ستستمر لمدة 13 يومًا، قبل استئناف الدراسة في المملكة العربية السعودية، يبحث العديد من الطلاب عن مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث. وأشار وزير التعليم السعودي في التقويم الدراسي إلى أن نهاية العام الدراسي ستكون في الثاني والعشرون من يونيو عام 2023 ميلادي، أي ما يوافق الرابع من ذي القعدة عام 1444 هجري.

موعد الاختبارات النهائية الرسمي للفصل الدراسي الثالث في السعودية 2023

سيكون يوم الاثنين الموافق 12 يونيو لعام 2023 هو موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لعام 1444، وذلك بتحديد من قِبَل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، يأتي هذا بعد بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 12 مارس 2023، وسيستمر لمدة 13 أسبوعًا أي ما يعادل 91 يومًا.

وإضافةً إلى ذلك، حددت وزارة التعليم تاريخ اختبارات الكتابة والمحادثة لجميع المراحل الدراسية بما في ذلك المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، تبدأ هذه الاختبارات يوم الإثنين 12 يونيو عام 2023، وستستمر لمدة 10 أيام.

سوف تقوم وزارة التعليم بإعلان نتائج الطلاب بعد الانتهاء من الاختبارات، وينبغي على الطلاب العمل بجد خلال هذه الفترة المهمة لتحقيق النجاح في الاختبارات النهائية.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي

متى تبدأ الإجازة النهائية للعام الدراسي؟ هذا السؤال يشغل بال العديد من الطلاب حاليًا، حيث يرغبون في التخطيط للاستمتاع بالعطلة بشكل أفضل ولذلك، سنوفر لكم المعلومات الدقيقة حول بداية الإجازة للعام الدراسي 1444.

تم الإعلان أن إجازة نهاية الفصل الدراسي ستبدأ في الخميس 22 يونيو 2023 بموافقة السنة الميلادية و4 ذي الحجة 1444 هجرية. لا يوجد أي تغيير في الجدول الدراسي لهذا العام ولم يؤثر ذلك على أي تواريخ اختبارات.

يمكن تفنيد الأقاويل التي تنتشر حول تغيير مواعيد الاختبارات، حيث لا تمت للواقع بصلة، لذلك يستطيع الطلاب الآن البدء في التخطيط لإجازاتهم وتنظيم خططهم للاستمتاع بها بشكل مثالي.