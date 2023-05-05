مشاهدة هدف الاهلي في بيراميدز في كأس السوبر 1/0 بقدم علي معلول

مشاهدة هدف الاهلي في بيراميدز، يمكنك الآن مشاهدة هدف الاهلي في بيراميدز الذي احرزه اللاعب علي معلول في مباراة كأس السوبر المصري التي جمعت بين الفريقين خلال الساعات الماضية على ملعب محمد بن زايد آل نهيان، ونجح الأهلي في حسم اللقاء لصالحه بالهف الذي احرزه معلول من ركلة الجزاء التي احتسابها الحكم المصري محمود البنا وأيدها الفار.

مشاهدة هدف الاهلي في بيراميدز

ويتزايد البحث حاليا على مشاهدة هدف الاهلي في بيراميدز والذي كان سببا في تتويج المارد الأحمر ببطولة كأس السوبر المصري واسعاد الجماهير العاشقة له، وقد شارك الأهلي في المباراة باعتباره بطل كأس مصر، وبيراميدز كوصيف الدوري المصري، الذي شارك بدلاً من الزمالك الذي اعتذر عن المشاركة في المباراة لعدة أسباب، والآن مع هدف معلول في شباك بيراميدز:

موعد مباراة الاهلي القادمة

ويستعد الأهلي لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء على الأراضي التونسية، وذلك بعدما تأهل الاهلي للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي، فيما تأهل الترجي بعد تخطي شبيبة القبائل الجزائري.

وقد شهدت مباراة اليوم بين الاهلي وبيراميدز اليوم مناوشات ومشادات كلامية بين لاعبي الفريقين، ولكن تمكن البنا من السيطرة على الوضع استئناف اللقاء الذي مر بسلام، وبداية من الغد سيستعد الأهلي لمباراته القادمة أمام الترجي.