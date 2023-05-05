منحة العمالة غير المنتظمة.. رابط وطريقة التقديم الآن

منحة العمالة غير المنتظمة، يبحث الالاف من المواطنين عن طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيحصل كافة المستحقين على اعانة مالية عاجلة تقدر بنحو 1000 جنيه، وذلك بعدما قرر سيادته إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.

منحة العمالة غير المنتظمة

يمكنك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بسهولة، بشكل الكتروني، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

اضغط على منحة العمالة غير المنتظمة.

ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الآن قم باستكمال البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف المحمول الخاص بالعامل.

ادخل أيضا:”المحافظة، اسم العامل الرباعي، الحالة الاجتماعية، النوع”.

اضغط على إرسال الطالب أو كلمة تسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

صورة البطاقة الشخصية للمتقدم وتكون سارية.

شهادة الميلاد للمتقدم حديثة.

مستندات خاصة بعدم وجود دخل ثابت خاص بالعامل.

طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

تقديم مستندات شاملة تحتوي على جميع المعلومات الشخصية.

الفئات المستحقة

يحق لأي عامل غير منتظم الحصول على الامتيازات الخاصة ومنها: 4 منح كل عام، خاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية ووثائق التأمين الاجتماعي”.

يمكن لأي عامل جديد التسجيل للاستفادة من المنحة.

يحق لأي عامل غير منتظم بالدخول والتسجيل من خلال موقع الوزارة.

شروط التسجيل

أما عن شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، فهي: