” قبل ما تنزل من البيت “.. اعرف مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2024 .. التغيير لمواعيد الخطوط الثلاثة
وأعلنت وزارة النقل مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المعظم حيث يعد متر الأنفاق من أهم وسائل النقل بالنسبة لجميع المصريين من جميع مختلف فئات المجتمع، وذلك لكونه وسيلة نقل سريعة ومتوفره وسعر التذكرة في متناول الجميع كما يوجد اشتراكات شهرية مخفضة للطلبة والموظفين مما يجعل من مترو الأنفاق يعد وسيلة النقل الرئيسية داخل المحافظات المصرية، وسوف نوضح اليكم اليوم أهم التفاصيل حول تغيير أوقات عمل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وذلك بحسب تصريحات الهيئة العامة لمترو الأنفاق .
مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان
و في ظل اهتمام المصريين بمعرفة مواقيت عمل مترو الأنفاق ، وذلك لتحديد أوقات ركوب المترو المناسب لاحتياجتهم اليومية خلال شهر الصوم، فسوف نوضح إليكم اليوم المواعيد وفقا لما أعلنته وزارة النقل من خلال الهيئة القومية للأنفاق، قرر الهيئة تغيير أوقات عمل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في القاهرة الكبرى وكذلك القطار الكهربائي الخفيف (LRT) استجابةً لحلول شهر رمضان الكريم وإليكم التفاصيل:
مواعيد عمل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في رمضان
وقد جاء تغيير المواعيد لجميع خطوات المترو وإليكم المواعيد الجديدة بالتفصيل:
- تبدأ خدمة الخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) من الساعة الخامسة والربع صباحًا وتنتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
- وعلى نفس النحو يعمل الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) من الساعة الخامسة والربع صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
- إما بالنسبة للخط الثالث (عدلي منصور – محور روض الفرج)، تبدأ الخدمة في تمام الساعة السابعة والربع صباحا وتختتم في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأخيرا يبدأ القطار الكهربائي الخفيف (الفنون والثقافة – عدلي منصور) خدماته من الساعة السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل.