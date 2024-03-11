” قبل ما تنزل من البيت “.. اعرف مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2024 .. التغيير لمواعيد الخطوط الثلاثة

وأعلنت وزارة النقل مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المعظم حيث يعد متر الأنفاق من أهم وسائل النقل بالنسبة لجميع المصريين من جميع مختلف فئات المجتمع، وذلك لكونه وسيلة نقل سريعة ومتوفره وسعر التذكرة في متناول الجميع كما يوجد اشتراكات شهرية مخفضة للطلبة والموظفين مما يجعل من مترو الأنفاق يعد وسيلة النقل الرئيسية داخل المحافظات المصرية، وسوف نوضح اليكم اليوم أهم التفاصيل حول تغيير أوقات عمل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وذلك بحسب تصريحات الهيئة العامة لمترو الأنفاق .

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان

و في ظل اهتمام المصريين بمعرفة مواقيت عمل مترو الأنفاق ، وذلك لتحديد أوقات ركوب المترو المناسب لاحتياجتهم اليومية خلال شهر الصوم، فسوف نوضح إليكم اليوم المواعيد وفقا لما أعلنته وزارة النقل من خلال الهيئة القومية للأنفاق، قرر الهيئة تغيير أوقات عمل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في القاهرة الكبرى وكذلك القطار الكهربائي الخفيف (LRT) استجابةً لحلول شهر رمضان الكريم وإليكم التفاصيل:

مواعيد عمل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في رمضان

وقد جاء تغيير المواعيد لجميع خطوات المترو وإليكم المواعيد الجديدة بالتفصيل: