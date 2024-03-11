ردّد معــــي أقوي دعاء اول يوم رمضان مستجاب بأمر لله .. اللهم زدنا من بركاتك وعطاياك “أفضل ادعية النهارده”

يبحث جميع المسلمين عن دعاء دخول رمضان، حيث يستقبل جموع المسلمين في أنحاء متفرقة من العالم العربي والإسلامي اليوم أول أيام شهر رمضان، وفقا لما ثبت برؤية الهلال، ومن السنن المأثورة عند رؤية هلال الشهر الكريم ان يتم ترديد دعاء دخول رمضان 1445، وهناك صيغ عديدة من دعاء رمضان ورؤية الهلال كما ورد في السنة النبوية الشريفة، تابعوا معنا السطور الآتية.

دعاء اول يوم رمضان

من أفضل الأدعية المستحب قولها دعاء دخول رمضان المبارك كما يلي:

“اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام”، وهو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت رؤية هلال الشهر المعظم، حيث كان إذا رأى الهلال يقول “اللَّهُمَّ أَهْلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ”، رواه الترمذي في سننه.

قول النبي: “اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ الله”.

“الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ، الْلَّھُم بلغنا شّٓهرُ رٓمٓضٓان”.

“اللهم زِدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك، زِد إيماننا ويقيننا، زِد طاعاتنا وقرباتنا، زِد تقوانا وخشيتنا، زِد حبَّنا لك وتعلُّقنا بك، زِد في قربنا منك وأَنسنا بك كل شقاء، زِد في انشغالنا بك أنت وحدك يا أرحم الراحمين.”

اللهمَّ إنَّك عفو كريم تحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا، يا من تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحاجاتِ وإن عظمت، وتجيب الدعوات وإن ثقلت، وتغفر الزلات وإن كثرت، اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام”.

أهم دعاء استقبال شهر رمضان

اليكم مجموعة متميزة من دعاء اول يوم رمضان، لا تضيع الفرصة في ترديد الادعية والعبادة في هذا الشهر: