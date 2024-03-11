“رسميا”.. مواعيد عرض مسلسل المعلم الحلقة 1 على قناة الحياة.. اتفرج وابسط نفسك بعد الفطار..!!

تم الإعلان من قبل شبكة البث الحياة عن موعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل المذهل المعلم، الذي يتألق في بطولته النجم المتألق مصطفى شعبان، تم تصوير هذا العمل الرائع في موقع ساحر يعرف بـ شادر السمك، يتمتع المسلسل بفكرة مبتكرة وسيشمل 30 حلقة مثيرة، سيتم عرض الحلقة الأولى حصريا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء، بالإضافة إلى توفرها على منصة WATCH IT الرقمية لتمكين المشاهدين من متابعتها بسهولة ويسر.

مصطفى شعبان وسهر الصايغ

سجلت الثنائي الفني مصطفى شعبان وسهر الصايغ تعاونهما المميز في المجال الدرامي بمسلسلهما الجديد رحلة الحلم، الذي يأتي بعد نجاحهما السابق في مسلسل بابا المجال الذي عرض خلال شهر رمضان في العام 2023، والذي شهد مشاركة نخبة من نجوم الفن مثل نسرين أمين، باسم سمرة، وغيرهم، تولى إخراج هذا العمل المميز المخرج القدير أحمد خالد موسى، الذي أضاف بصمته الفنية الرائعة على العمل.

تفاصيل المسلسل

في سياق شعبي ملحمي، تتجلى قصة المعلم في محاكاة مآسي التأخير في الثأر، فالانتظار يزيد من قسوة الضربة المصيرية، هذه الحكاية تنبثق كمحرك أساسي للدراما، حيث يتحلى البطل بالعزم في رحلته نحو الانتصار، مخلصا لمهمته في كشف الخائن الذي أفقد والده كل شيء، سواء بسبب تجارته المنهارة أو سجنه بتهمة زائفة أو حتى سرقة أمواله، وفي ظل انعدام الثقة، يتسع دائرة الانتقام مع تزايد الشكوك، وتجسد عبارة كن حذرا في مواجهة المؤامرات والخطر، حيث يناضل البطل بكل قواه لكي لا يغرق في بحر الظلم والفساد، ويظل مقاوما للوحوش حتى لا ينضم إليها.