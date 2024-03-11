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ضحية 1 رمضان .. من هو ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي قناة mbc مصر .. تقريبا باسم والسقا
يترقب الجميع عرض اولي حلقات برنامج المقالب الشهير رامز جاب من الاخر والذي حقق نجاح باهر منذ طرح الاعلان وبات الجميع يريد الإطلاع علي من سيكون ضحية أولي الحلقات في الموسم الحادي عشر الذي يعرض علي قناة ام بي سي مصر الناقل الحصري للبرنامج طوال شهر رمضان المبارك .
من هو ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي
ويشارك في برنامج رامز جلال اكثر من 60 نجم شهير وسيكون البرنامج عبارة عن استضافة نجمين من النجوم الكبار في الفن او الكرة ويكون بينهم خلاف سابق ويبدء رامز بالمقلب وفي النهاية يقوم بالصلح بينهم وتنتهي الحلقة علي ذلك.
موعد عرض رامز جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي قناة mbc مصر
ستشاهدون اليوم الحلقة الأولى من برنامج “رامز جاب من الاخر” في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات. يتمتع برنامج رامز جلال بنسبة مشاهدة عالية في جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط خلال السنوات السابقة.
ضحايا رامز جاب من الأخر
- أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق.
- إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق.
- محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق.
- حسين الشحات لاعب الأهلي.
- عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي والأهلي السابق.
- مصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي.
- محمد ابو جبل حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر.
- الاعلامي الكروي عبدالناصر زيدان.
- نجم الفن أحمد السقا.
- نجم الفن باسم سمرة.
- نجم الفن محمد لطفي.
- النجمة سمية الخشاب.
- النجمة ميرهان حسن.
- الفنان حسن شاكوش.
- النجمة نجلاء بدر.
- الفنان محمد رياض.
- الفنانة ايتن عامر.
- الفنانة ايتن عامر.
- الفنانة يسرا اللوزي.
- الفنان أحمد فهمي.