“كريم عبدالعزيز رجع من تاني”.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 1 على قناة DMC… أقوي مسلسلات رمضان..!!

قليل من الساعات تفصلنا عن لحظة انطلاق مسلسل الحشاشين، الذي يجمع بطولته النجم كريم عبد العزيز، على شاشة قناة DMC، ضمن فعاليات موسم الدراما الرمضانية، ويترقب الجمهور المصري والعربي هذه اللحظة بشغف بالغ، يتمتع هذا المسلسل بمكانة مميزة في قلوب المتابعين، حيث يعد واحدا من أهم الإنتاجات التي تشهدها الدراما المصرية، كشفت شبكة قنوات DMC عن تفاصيل العرض عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أن الحلقة الأولى ستكون متاحة حصريا على قنوات DMC، بالإضافة إلى منصة واتش آت، ليتسنى للجمهور الاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة ومميزة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد بث الحلقة الاولى من مسلسل الحشاشين.

الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين على قناة DMC مقرر في تمام الساعة التاسعة والربع مساء الغد، بينما ستعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، تطرح الحلقة الأولى أيضا على منصة واتش آت الإلكترونية في تمام الساعة السابعة مساء، وفقا لتصريحات بيتر ميمي مخرج المسلسل عبر حسابه على فيس بوك.

ترقب الجمهور للمسلسل

هذا وقد أبدى الجمهور اهتماما كبيرا بعرض الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين على قناة DMC، حيث يتناول العمل بإطار تاريخي تأسيس جماعة الحشاشين بقيادة حسن الصباح، تعتبر هذه الجماعة النواة الأولى للجماعات الإرهابية التي تسعى لتحقيق مصالحها عبر استخدام الدين في تنفيذ اغتيالات سياسية، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.