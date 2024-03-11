” أفرح لو شاحنك باظ “.. حل عبقري للاستفادة من الشاحن القديم.. مش هترمي شاحنك القديم تاني

قد لا يخلو أي بيت من وجود بعض الشواحن القديمة التي أصبحت لا تعمل لأي سبب من الأسباب، ونقوم بالتخلص منها لاعتقادهم بأنها ليست مفيدة ولكنا اليوم سنمنحكم بعض الحلول العبقرية التي تجعلك تحافظ على شاحنك القديم ولا تتخلص منه في السطور القادمة فتابعونا.

أفكار للإستفادة من الشاحن القديم

هناك بعض الأفكار المذهلة والعبقرية التي يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة من الشاحن القديم ومنها ما يلي:

إذا كان الشاحن ما زال يعمل يمكنك أن تستفيد بجعله شاحن لأجهزة أخرى وبالتالي الإستفادة منه.

استخدام الكابل كوصلة لأجهزة USB.

كما يمكنك أن تقوم بقطع السلك في الشاحن لإستخدامها وصلة USB عن طريق توصيل الأسلاك الداخلية معا ثم استخدامه لأجهزة أخرى أو للهواتف المحمولة أو الكمبيوتر أو السماعات.

اذا كان لديك بطاريات تعمل بالشحن يمكنك استخدام الكابل كمصدر للطاقة لهذه البطاريات عن طريق توصيل الأسلاك بشكل صحيح.

يمكنك فتح الأجزاء الخاصة بالشاحن القديم والإستفادة من كل جزء منها في مشاريع DIY واستخدامها على أجهزة ألكترونيّة أخرى.

طرق الحفاظ على الشاحن

حتي لا يتعرض الشاحن الخاص بالهاتف إلى التلف فأنت تحتاج إلى الحفاظ عليه واتباع بعض النصائح التي من شأنها أن تحافظ على هاتفك ومن طرق الحفاظ عليها ما يلي: