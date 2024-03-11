“برنامج غيث 2024” مواعيد برنامج قلبي اطمأن الموسم السابع رمضان Qalby Etmaan على قناة أبو ظبي

يترقب الجمهور الإسلامي حول العالم بفارغ الصبر عرض النسخة السابعة لبرنامج “قلبي اطمأن” مع غيث في رمضان 2024، حيث حقق البرنامج شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً على مدار المواسم السابقة التي تم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، واليوم سوف نوفر إليكم مواعيد عرض الجزء السابع في رمضان بالإضافة إلى أماكن مشاهدة برنامج غيث رمضان 2024

شاهدوا الحلقة الأولى الليلة على قناتنا في يوتيوب وقناة تلفزيون أبوظبي وتطبيق تلفزيون أبوظبي 🕖 الساعة 7PM بتوقيت الإمارات | 6PM بتوقيت السعودية بسم الله نغيث الإنسان 💙#نغيث_الإنسان — Qalby Etmaan – قلبي اطمأن (@QalbyEtmaan) March 11, 2024

مواعيد عرض برنامج “قلبي اطمأن” الموسم السابع لعام 2024

الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لبرنامج “قلبي اطمأن” الموسم السابع لعام 2024:

عرض على قنوات أبوظبي الفضائية.

بث مباشر عبر منصة اليوتيوب.

مشاهدة برنامج قلبي أطمأن غيث

يعود البرنامج ليُضاف إلى قائمة البرامج المنتظرة في شهر الصيام، حيث تم الإعلان عن مواعيد وأماكن العرض عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يسعى الجمهور المتابع لمعرفة القناة التي ستبث البرنامج ومواعيد عرضه،

فكرة برنامج قلبي اطمأن غيث 2024

“برنامج قلبي اطمأن” يعتبر من بين البرامج الرائدة التي تتخذ من العمل الخيري ودعم الفقراء والمحتاجين محوراً لأنشطتها على مدار السنوات، كما يحظى البرنامج بشعبية كبيرة ومشاهدات عالية نظراً لدوره الهام في تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف دول العالم، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

بالإضافة إلى أنه تتميز فكرة البرنامج بتسليط الضوء على شخصية غيث، الذي يظل مجهول الهوية ويخفي وجهه وصوته، مما يعزز فكرة أن العمل الخيري لا يعتمد على شخصية محددة، بل يمكن أن يتم من قبل أي إنسان في أي مكان.

تردد قنوات أبو ظبي 2024

العرب سات

التردد 11804 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

تردد قناة ابوظبي الرياضية نايل سات

التردد 12091 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

تردد قناة أبو ظبي الرياضية يوتل سات HD

التردد 11411 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 30000

تردد قناة ابوظبى سبورت هوت بيرد

التردد 11747 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

تردد قناة أبو ظبي سبورت ياه سات