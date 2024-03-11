“النعامة x الكلاب” ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي HD علي MBC مصر

اعلنت قناة ام بي سي مصر عن البرومو الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي سيتم عرضه في شهر رمضان الحالي ابتداءً من اليوم الإثنين الأول من الشهر تحت عنوان “رامز جاب من الأخر”. يأتي هذا البرنامج كإضافة لسلسلة برامج المقالب التي قدمها الفنان في السنوات السابقة، وحققت نسب مشاهدة عالية في كل عام.

ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي HD

وكما هو معتاد، يستضيف رامز جلال في برنامجه الجديد نجوم الفن والكرة وغيرهم من المشاهير، ليخضعهم لمقلب عنيف يثير غضب الضيف ويحاول الفتك برامز عند الكشف عن شخصيته والظهور لهم بعد نهاية المقلب. كشفت التقارير أن البرنامج تم تصويره في مدينة ملاهي كبيرة في دبي، الإمارات.

ضحايا رامز جاب من الأخر

أوضح الإعلان الدعائي لبرنامج “رامز جلب من الأخر” ظهور العديد من الضحايا، الذي ستعرض أولى حلقاته اليوم الإثنين بعد الإفطار مباشرة عند الساعة 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة كما أعلنت قناة MBC مصر المالكة الحصرية للبرنامج. ويتضمن أبرز الضحايا في برنامج “رامز جلب من الأخر” ما يلي: